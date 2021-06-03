Avustralya'yı korku sardı... Lanetli bebek dehşet saçıyor!

Avustralya'nın Queensland eyaletinin kuzey kısmında yer alan North Queensland'da, sadece 406 kişinin yaşadığı küçücük Lucinda ilçesi bu günlerde adeta bir korku filmini yaşıyor. Sosyal medyada yayılan ve viral haline gelen fotoğraflar bölgede yer alan Mangrov ormanındaki bataklıkta çekilmiş.

Bataklığın ortasındaki alçak bir ağacın dalına kurulmuş bir salıncak ve o salıncakta oturan ve sallanıyormuş gibi görünen oyuncak bebek adeta kâbuslardan fırlamış gibi görünüyor.

Bu oyuncak bebeğin böylesin bir korku yaratmasının sebebi ise nereden geldiği, kim tarafından yapıldığı ve o salıncağa oturtulduğunun kimse tarafından bilinmemesi.

Üstelik oyuncak bebek şimdiden şehir efsanesi dönüşmüş durumda çünkü bebeğe 'fazla' yaklaşanların başına çoktan beklenmedik kazalar ya da tuhaf talihsizlikler gelmeye başlamış bile! Yerel basına konuşan kasabalılar bebeğin bölgedeki bataklık yakınında ya da sahilde balık tutmaya gidenlerin başına beklenmedik kazalar, motor arızaları, ekipmanların ortadan kaybolması gibi gizemli olaylar gelmeye başladığını anlatıyor.

Nick Dametto adlı kasabalı 'Bebeği herkes biliyor, görüyor ama kimse bu konuda konuşmak istemiyor.' diyerek aktarıyor durumu. Bebeğin yanından geçerken şakasına 'Merhaba' diyen kişilerin bile lanetlendiği ve başlarına kötü şeyler geldiği kulaktan kulağa şehir efsanesi gibi yayılıyor.

Dametto 'Bu gerçek de olabilir, kocakarı masalı da. Ancak bu kazalar ve kötü olaylar tesadüfen yaşanıyor olsa bile yine de çok korkutucu' diyor yaşananlar için.

Bir teoriye göre bebek kasabada yaşayan bir çift iyi niyetle kasabalarına renk gelsin diye yapılmış ve salıncağa yerleştirilmiş. Ancak gerçek ne olursa olsun kasabalılar bu 'gizemi' çözmek bir yana hakkında daha fazla konuşmak bile istemiyor...

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara