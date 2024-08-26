Avustralyalılar 'iletişimi kesme hakkına' kavuştu

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Avustralya'da, mesai saatleri dışında işverenlerden gelen aramaları ya da mesajları görmezden gelmeye olanak tanıyan "iletişimi kesme hakkı" yürürlüğe girdi.

BBC'de yer alan habere göre, işverenlerden gelen aramaları ve mesajları yanıtlama zorunluluğu hisseden çalışanlar, yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte rahat bir nefes aldı.

Yasaya göre, işverenler hali hazırda çalışanları iletişime geçebilecek ancak çalışanlar cevap vermeme hakkına sahip olacak. İşveren ile çalışan arasında bu durum sebebiyle bir anlaşmazlık yaşanırsa, Avustralya Adil Çalışma Komisyonu (FWC) devreye girebilecek.

FWC, anlaşmazlığı gidermek için işvereni ya da çalışanı haklı bulabilir.

FWC'nin emirlerine uymayan çalışanlar 19 bin Avustralya doları, şirketlere ise 94 bin Avustralya dolarına kadar para cezası ödeyebilir.

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Geçen yıl yapılan bir ankette, Avustralyalılar'ın yılda ortalama 281 saat ücretsiz fazla mesai yaptığı ortaya çıkmıştı.

ÇALIŞANLAR MEMNUN

Avustralya Sendikalar Konseyi, "iletişimi kesme hakkı" hamlesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Konseyden yapılan açıklamada, “çalışanların mesai saatleri dışında makul olmayan iş temasını reddetme ve daha fazla iş-yaşam dengesi sağlama konusunda güçleneceğini” söyledi.

BBC'ye konuşan bir iş yeri uzmanı, yeni kuralların işverenlere de yardımcı olacağı değerlendirmes yaptı.

Swinburne Teknoloji Üniversitesi'nden John Hopkins, yasaya ilişkin “Daha iyi dinlenen ve iş-yaşam dengesi daha iyi olan personele sahip olan her kuruluş, daha az hastalık izni kullanan ve kuruluştan ayrılma olasılığı daha düşük olan personele sahip olacaktır. Çalışana fayda sağlayan her şeyin işverene de faydası vardır” dedi.

BAŞBAKAN YASAYI SAVUNMUŞTU

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yasa hakkında değişikliklerin çalışanların haklarını koruyacağını ve sağlıklı bir iş-yaşam dengesini yeniden sağlayacağını belirtmişti.

Çalışanlara "24 saat ulaşılmaması" gerektiğini savunan Albenese, "Basitçe söylediğimiz şey, günün 24 saati ödeme almayan birinin, günün 24 saati ulaşılabilir olmaması gerektiğidir" demişti.