Avustralyalı milyarder, yağlı boya portresinin müzeden kaldırılmasını istedi

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Maden milyarderi Gina Rinehart’ın görsel olarak tartışmalı yağlı boya portresinin Avustralya’nın başkenti Canberra’da bulunan Avustralya Ulusal Müzesi’ndeki sergiden kaldırma talebi ve müzenin bunu reddettiği basına yansımış ve tablo gündem olmuştu. Müze, konuyla ilgili yaptığı resmi açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Ulusal Galeri, koleksiyonumuz ve sergilerimiz hakkında diyalog kuran halkı memnuniyetle karşılıyor. Ulusal Galeri'nin Jackson Pollocks'un Mavi direklerini aldığı 1973 yılından bu yana, ulusal koleksiyondaki ve/veya Galeri'de sergilenen eserlerin sanatsal değerleri üzerine dinamik bir tartışma yaşanıyor. İnsanların sanatı keşfetmesine, deneyimlemesine ve öğrenmesine ilham vermek için Avustralya halkına sanat eserleri sunuyoruz.

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Vincent Namatjira: Renklerdeki Avustralya sergisi, 21 Temmuz 2024 olan kapanış tarihine kadar bütün halinde sergilenecek.”

‘ÜZERİMDEKİ ETKİYİ RESMEDİYORUM’

Ressam Vincent Namatjira ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

“Dünyayı gördüğüm gibi resmediyorum. İnsanların benim resimlerimi beğenmesi gerekmiyor ama umarım zaman ayırıp şöyle düşünürler: 'Bu Aborijin adam neden bu güçlü insanları resmetmiş? Ne demeye çalışıyor?'

Zengin, güçlü ya da önemli insanları, bu ülke üzerinde ve kişisel olarak benim üzerimde doğrudan ya da dolaylı olarak iyi ya da kötü yönde etkisi olan insanları resmediyorum.

Bazıları bundan hoşlanmayabilir, bazıları komik bulabilir ama umarım insanlar yüzeyin altına bakıp işin ciddi tarafını da görürler.”

Portre, 21 portrelik serginin bir parçası olarak sanatçı Vincent Namatjira tarafından yapıldı ve sergide, Rinehart’ın portresiyle birlikte müzisyen Jimi Hendrix ve Kraliçe Elizabeth’in de bir yağlı boya portresi bulunuyor.