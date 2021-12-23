Avustralya'dan yerlilere ırkçılık tazminatı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
TLde yüzde 42lik yükseliş Dolar 11 TLnin altında...TL'de yüzde 42'lik yükseliş! Dolar 11 TL'nin altında...#Dolar
Omicron krizi ve yeni tartışma: Aşısız futbolcu transfer edilir miOmicron krizi ve yeni tartışma: Aşısız futbolcu transfer edilir mi?#Koronavirüs
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyorOmicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'#Koronavirüs
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalarSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Merkez Bankası açıkladı İşte Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatın detaylarıMerkez Bankası açıkladı! İşte Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ın detayları#Merkez Bankası
Her şey tersine döndü Fiyatları indirin çağrısı: Yüzde 35-40 düşerHer şey tersine döndü! Fiyatları indirin çağrısı: Yüzde 35-40 düşer#Döviz
Merkez Bankası 23 Aralık kur seviyesini açıkladıMerkez Bankası 23 Aralık kur seviyesini açıkladı#Merkez Bankası
Bakan Karaismailoğlundan köprü ve otoyol geçiş ücretleriyle ilgili açıklamaBakan Karaismailoğlu'ndan köprü ve otoyol geçiş ücretleriyle ilgili açıklama#Otoyol
Aksarayda okulda skandal görüntü Harekete geçildi... İlk vukuatı değilmişAksaray'da okulda skandal görüntü! Harekete geçildi... İlk vukuatı değilmiş#Öğretmen
Ünlü isme kâbusu yaşattılar... Dünya günlerdir onu konuşuyorÜnlü isme kâbusu yaşattılar... Dünya günlerdir onu konuşuyor!#Koronavirüs
Çok tehlikeli buluyorum deyip uyardı... Daha önce görülmemiş çöküşe sebep olacak'Çok tehlikeli buluyorum' deyip uyardı... Daha önce görülmemiş çöküşe sebep olacak #Donald Trump
Eski eşine kıyamadı: Arkadaş grubu gibi geziyorlarEski eşine 'kıyamadı': Arkadaş grubu gibi geziyorlar #Kim Kardashian
Ünlü oyuncuya şok ve büyük acı: Anne ve babası evlerinde ölü bulunduÜnlü oyuncuya şok ve büyük acı: Anne ve babası evlerinde ölü bulundu#Alicia Witt
Evlenmek için Danimarkadan geldi, hayatının şokunu yaşadıEvlenmek için Danimarka'dan geldi, hayatının şokunu yaşadı#Dolandırıcılık
Öğrencilerimle birlikte oldum ve bu çok yanlıştıÖğrencilerimle birlikte oldum ve bu çok yanlıştı #James Franco
HABERLERDünya Haberleri

Avustralya'dan yerlilere ırkçılık tazminatı

#Avustralya#Tazminat#Dünya
Avustralyadan yerlilere ırkçılık tazminatı

Avustralya'da hükümet, ırkçı olduğu söylenen bir yardım programı nedeniyle, Aborjin yerlilerine 2 milyon Avustralya doları tazminat ödeyecek.

Haberin Devamı

"İşsizlik maaşı için çalış" adlı programdan yardım yardım alınabilmesi için uzak bölgelerde yaşayan topluluklara, işsizlik maaşını almadan önce haftada 25 saate kadar çalışmış olma şartı getirildi.

Ancak sıkı kuralları, mali sorun yaşayan çok sayıda kişinin daha derin yoksulluğa sürüklenmesine yol açtı.

Hükümet açılan tazminat davasında uzlaşma yoluna gitti ancak hatanın kendisinde olduğunu kabul etmedi.

Yardım ödemeleri kesilen birkaç kişinin hayatta kalabilmekte zorlandıkları kaydedildi.

Avustralya'nın tartışmalı sosyal yardım sisteminde, işsizlik maaşı alabilmek iş arayışının kayıtlara geçmesi ve bazı diğer görevleri yerine getirmek gerekiyor.

Ancak yerli hakları savunucuları bu gerekliliklerin Avustralya'nın en yoksul ve en izole topluluklarında yaşayan Aborjin ve Torres Boğazı Adaları'ndaki yerlileri dezavantajlı konuma düşürdüğünü söylüyor.

Bu bölgelerde yaşayanlar, telefon, internet ve ulaşım hizmetlerine erişimlerinin kısıtlı olduğunu belirtiyor. Birçoğu bütün bunlara ek olarak dil, kültür, eğitim ve sağlık engelleriyle karşılaşıyor.

Haberin Devamı

2015'te başlatılan Toplumsal Kalkınma Programı'nın (CDP), diğer sosyal programlara kıyasla daha sert kurallar koyduğu için ırkçı olarak görülüyor. CDP'yi kullananların yüzde 80'i Aborjin Avustralyalılar.

YASALARA AYKIRI

Batı Avustralya'da yaşayan 10 topluluğu temsil eden 680 kişinin hükümete karşı açtığı davada, programın ayrımcılıkla mücadele yasalarına aykırı olduğu savunulmuştu.

Ngaanyatjarraku Bölgesi'nin Başkanı Damien McLean, yerli halkın en yakın şehir merkezlerinin bulunduğu Alice Springs ve Kalgoorlie'deki iş ve işçi bulma kurumuna şahsen gitmek için 1000 kilometre yol yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Ayrıca, Avustralya Ulusal Üniversitesi'ne göre şehirdekilere kıyasla iki kat daha fazla saat çalışmaları gerekiyor ve ceza alma olasılıkları da 25 kat daha fazla.

Avustralya Federal Mahkemesi, programdaki koşullar nedeniyle her bir müştekinin ortalama 1800 Avustralya Doları kazandığına hükmetti.

Program daha önce de "çağdaş kölelik" diye eleştiriliyordu. İnsanlara genelde, asgari saat ücretinin sadece yarısı olan 10 Avustralya Doları ödeniyordu.

Yılbaşında hükümet, programa son verip, 2023'te yeni bir program başlatacaklarını açıklamıştı.

Haberin Devamı

Geçen yıl da hükümet "Robodebt" adı verilen ve daha sonra yasadışı olduğuna hükmedilen bir yardım programı sonucu 1,2 milyar Avustralya Doları tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Avustralya#Tazminat#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA