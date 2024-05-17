Avustralya’dan Yeni Kaledonya uyarısı

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Avustralya Dışişleri Bakanı Wong, açıklamasında “Avustralyalılar, Noumea'ya seyahat etme ihtiyaçlarını yeniden düşünmeli ve Yeni Kaledonya'da yüksek derecede dikkatli davranmalıdır” dedi. Yeni Kaledonya’daki Avustralyalı yetkililerin durumu yakından takip ettiğini ifade eden Bakan Wong, ayrıca “Uluslararası havaalanı hala kapalı. Bu aşamada havalimanına seyahat etmeye çalışmayın. Gösterilerden, halka açık toplantılardan ve barikatlardan kaçının. Seyahati en aza indirin ve yerel yetkililerin tavsiyelerine uyun” açıklamasını yaptı.

Fransa’nın Yeni Kaledonya’yı da kapsayan yeni çıkardığı yasa gereği, adada bulunan Fransızlara eyalet seçimlerinde oy hakkı tanındı. Bu yasanın pazartesi günü görüşülmesi ile Yeni Kaledonya’da başlayan isyanlar sebebiyle Fransa Cumhurbaşkanı Macron OHAL ilan etti.