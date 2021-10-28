Avustralya’dan üçüncü doza onay!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ünlü oyuncu katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı Korkunç itirafÜnlü oyuncu katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı! Korkunç itiraf#Alec Baldwin
Domuzdan insana organ nakli Türkiye için de umut oldu...Domuzdan insana organ nakli! Türkiye için de umut oldu...#Organ Nakli
Gece yarısı takım otobüsünde her şey bitti Resmi açıklama öncesi Klopp...Gece yarısı takım otobüsünde her şey bitti! Resmi açıklama öncesi Klopp...#Barcelona
Bulaşık makinesinde sandviç şoku Türkiyede 600e yakın şubesi var... İstanbulda skandalBulaşık makinesinde sandviç şoku! Türkiye'de 600'e yakın şubesi var... İstanbul'da skandal#Bulaşık Makinesi
3 yıl çalışan tazminat alır Bir şartla...3 yıl çalışan tazminat alır! Bir şartla...#Kıdem Tazminatı
Uçan motosiklet satışa çıktı İşte fiyatıUçan motosiklet satışa çıktı! İşte fiyatı#Uçan Motosiklet
Anketler gösterdi ki ‘Cumhuriyet’ mayası tutmuşAnketler gösterdi ki ‘Cumhuriyet’ mayası tutmuş#Cumhuriyet
Meteoroloji illeri tek tek sıraladı Dikkat: Kuvvetli olacakMeteoroloji illeri tek tek sıraladı! Dikkat: Kuvvetli olacak#Meteoroloji
KKTC Cumhurbaşkanı Tatara fahri doktora unvanıKKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a fahri doktora unvanı#Ersin Tatar
Bir günde yüzde 90 yükseldi Shiba Inude rekor kırılıyorBir günde yüzde 90 yükseldi! Shiba Inu'de rekor kırılıyor#Shiba Inu
Fenerbahçenin asıl sorunu Tam 11 sezondur... Kötü senaryo kapıda...Fenerbahçe'nin "asıl" sorunu! Tam 11 sezondur... Kötü senaryo kapıda...#Fenerbahçe
Faruk Acar’ın kendisi İYİ Parti’de ama aklı hâlâ AK Parti’deFaruk Acar’ın kendisi İYİ Parti’de ama aklı hâlâ AK Parti’de #Faruk Acar
Annemin favori dizisi ‘Fatmagül’ün Suçu Ne’Annemin favori dizisi ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’ #Itziar Ituno Martinez
Havalar soğumaya başladı, kış kapıda... Uzmanlar uyardı: Kombiye dikkatHavalar soğumaya başladı, kış kapıda... Uzmanlar uyardı: Kombiye dikkat!#Kombi
Eliz Sakuçoğlu ile sevgilisinden aşk pozlarıEliz Sakuçoğlu ile sevgilisinden aşk pozları#İsmail Balaban
HABERLERDünya Haberleri

Avustralya’dan üçüncü doza onay!

#Kovid Aşısı#Koronavirüs#Avustralya
Avustralya’dan üçüncü doza onay

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı mücadelenin sürdüğü Avustralya’da, Kovid-19 aşısının çift dozunu alanların, 8 Kasım'dan itibaren bağışıklıklarını güçlendirmek amacıyla üçüncü dozu da yaptırabilecekleri açıklandı.

Haberin Devamı

Avustralya Terapötik Ürünler İdaresi (TGA) ve Bağışıklama Teknik Danışma Grubu (ATAGI), Kovid-19 aşısının iki dozunu olanların, ilk dozdan 6 ay sonra bağışıklık sistemlerini güçlendirmek maksadıyla Pfizer-BioNTech aşısını üçüncü doz olarak yaptırmalarına onay verdi.

Yaşlı bakımevlerindekilere ve engellilere bugünden itibaren üçüncü dozun uygulanmasına başlanırken, 16 yaş üzeri Avustralyalılar üçüncü dozu 8 Kasım'dan itibaren yaptırabilecek.

Ülke genelinde çift doz Kovid-19 aşısını yaptıranların oranının yüzde 80'i geçmesiyle uluslararası sınırları gelecek hafta yeniden açacaklarını hatırlatan Başbakan Scott Morrison, "Kovid-19’u yenerek hayatlarımızı geri almaya başladık ve bunu ülkedeki aşı seviyelerinin yükseldiğini gördükçe yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Avustralya'da aşılama çalışmalarına hız verilirken Delta varyantının etkisindeki Victoria ve Yeni Güney Galler eyaletlerinde Kovid-19’dan can kayıpları devam ediyor.

Haberin Devamı

Son 24 saatte Victoria eyaletinde 25 ve NSW’de 2 kişinin daha Kovid-19’dan ölmesiyle ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 1696’ya yükseldi.

Öte yandan Victoria’da 1923, NSW’de 293, Avustralya Başkent Bölgesi’nde 8 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla bir gündeki yeni vaka sayısı 2 bin 224 olarak kayıtlara geçti.

Ülke sınırlarını 2020 Mart sonundan itibaren kapalı tutan Avustralya’da, virüsün ilk tespit edildiği 25 Ocak 2020 tarihinden bu yana 165 bin 994 kişi Kovid-19'a yakalandı. Ülkede 29 bin 411 aktif vaka bulunuyor. 265’i yoğun bakımda olmak üzere 1309 kişi hastanede tedavi görüyor.

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 97 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı.

Salgına karşı sıkı tedbirlerin yürürlükte olduğu ülkedeki toplam 1393 aktif vakadan, 4’ü yoğun bakımda olmak üzere 37’sinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

Bugüne kadar 5 bin 995 Kovid-19 vakasının görüldüğü Yeni Zelanda’da, virüse yakalanan 28 kişi hayatını kaybetti.

İlgili Haberler:

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem olduTüm çalışanları yakından ilgilendiriyor! 3 yıl çalışan tazminat alır.. Bir şartla...Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı!
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kovid Aşısı#Koronavirüs#Avustralya

BAKMADAN GEÇME!

Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi gündem oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu

Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor 3 yıl çalışan tazminat alır.. Bir şartla...

Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor! 3 yıl çalışan tazminat alır.. Bir şartla...

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchinsi öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı!

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı!

Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’

Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’