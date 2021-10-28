Avustralya’dan üçüncü doza onay!

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Avustralya Terapötik Ürünler İdaresi (TGA) ve Bağışıklama Teknik Danışma Grubu (ATAGI), Kovid-19 aşısının iki dozunu olanların, ilk dozdan 6 ay sonra bağışıklık sistemlerini güçlendirmek maksadıyla Pfizer-BioNTech aşısını üçüncü doz olarak yaptırmalarına onay verdi.

Yaşlı bakımevlerindekilere ve engellilere bugünden itibaren üçüncü dozun uygulanmasına başlanırken, 16 yaş üzeri Avustralyalılar üçüncü dozu 8 Kasım'dan itibaren yaptırabilecek.

Ülke genelinde çift doz Kovid-19 aşısını yaptıranların oranının yüzde 80'i geçmesiyle uluslararası sınırları gelecek hafta yeniden açacaklarını hatırlatan Başbakan Scott Morrison, "Kovid-19’u yenerek hayatlarımızı geri almaya başladık ve bunu ülkedeki aşı seviyelerinin yükseldiğini gördükçe yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Avustralya'da aşılama çalışmalarına hız verilirken Delta varyantının etkisindeki Victoria ve Yeni Güney Galler eyaletlerinde Kovid-19’dan can kayıpları devam ediyor.

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Son 24 saatte Victoria eyaletinde 25 ve NSW’de 2 kişinin daha Kovid-19’dan ölmesiyle ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 1696’ya yükseldi.

Öte yandan Victoria’da 1923, NSW’de 293, Avustralya Başkent Bölgesi’nde 8 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla bir gündeki yeni vaka sayısı 2 bin 224 olarak kayıtlara geçti.

Ülke sınırlarını 2020 Mart sonundan itibaren kapalı tutan Avustralya’da, virüsün ilk tespit edildiği 25 Ocak 2020 tarihinden bu yana 165 bin 994 kişi Kovid-19'a yakalandı. Ülkede 29 bin 411 aktif vaka bulunuyor. 265’i yoğun bakımda olmak üzere 1309 kişi hastanede tedavi görüyor.

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 97 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı.

Salgına karşı sıkı tedbirlerin yürürlükte olduğu ülkedeki toplam 1393 aktif vakadan, 4’ü yoğun bakımda olmak üzere 37’sinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

Bugüne kadar 5 bin 995 Kovid-19 vakasının görüldüğü Yeni Zelanda’da, virüse yakalanan 28 kişi hayatını kaybetti.