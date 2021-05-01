MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAvustralya'dan flaş Hindistan kararı: Dönenler hapis cezası alabilir!
GeriDünya Avustralya'dan flaş Hindistan kararı: Dönenler hapis cezası alabilir!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
DHA
Haber Giriş: 01.05.2021 - 15:29 | Son Güncelleme:

Avustralya'dan flaş Hindistan kararı: Dönenler hapis cezası alabilir!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avustralya'dan flaş Hindistan kararı: Dönenler hapis cezası alabilir!

Son haftalarda görülen vaka artışlarıyla birlikte neredeyse dünyanın koronavirüs merkezi haline gelen Hindistan felaketi yaşarken Avustralya'dan da bu ülkeyle ilgili flaş bir karar geldi. Avustralya, Hindistan’dan dönüş yolculuğunu geçici olarak yasadışı ilan etti ve dönenlerin hapis cezası alabileceğini açıkladı.

Avustralya Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı yazılı açıklamada, artan koronavirüs vakaları nedeniyle Hindistan’dan dönüş yolculuğunun geçici olarak durdurulduğunu bildirdi. Karara uymayarak Hindistan’dan dönen kişilere hapis veya para cezası verilebileceği belirtildi.

Avustralya medyası bakanlığın bu kararını, Avustralyalıların ülkelerine döndükleri için ilk kez suç olarak görüleceği şeklinde yorumladı.

Avustralyadan flaş Hindistan kararı: Dönenler hapis cezası alabilir
Hindistan'dan eve dönen Avustralya vatandaşları, hükümetin yolculuğu geçici olarak yasadışı hale getirmesinin ardından beş yıla kadar hapis ve para cezası ile karşı karşıya kalabilir. Avustralya Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı yazılı açıklamada; “Yolcunun hareket saatinden itibaren 14 gün içinde Hindistan'da bulunmuş olması halinde, Hükümet, Hindistan'dan Avustralya topraklarına giren yolculara geçici bir duraklama uygulayacaktır. Duraklama, 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 12.01'de yürürlüğe girecek” denildi.

22
Hindistanda Kovid krizi derinleşiyor: Yakılmak için bekleyen cesetler dünyayı dehşete düşürdü
Hindistan'da Kovid krizi derinleşiyor: Yakılmak için bekleyen cesetler dünyayı dehşete düşürdü!

ÜLKEYE GİRİŞ YASAK

Bakanlık, uygulamaya uyulmaması halinde 5 yıla kadar hapis veya/ve para cezası uygulanacağını belirtti. Pazartesi gününden itibaren, yolcunun hareket saatinden itibaren 14 gün içinde Hindistan'da bulunan herkesin ülkeye girişi yasaklanacak.

Avustralyadan flaş Hindistan kararı: Dönenler hapis cezası alabilir
Yeni karara uyulmaması, beş yıl hapis cezasına, 66 bin Avustralya doları (37 bin sterlin) para cezasına veya her ikisine birden neden olabilir. Sağlık bakanlığı, kararın 15 Mayıs 'ta gözden geçirileceğini söyledi.

Açıklamada “Hükümet bu kararları hafife almıyor. Bununla birlikte, Avustralya halk sağlığı ve karantina sistemlerinin bütünlüğünün korunması ve karantina tesislerindeki Kovid-19 vakalarının sayısının yönetilebilir bir düzeye indirilmesi kritik önem taşımaktadır. Hindistan, geçen hafta her gün 300 binden fazla yeni Kovid-19 vakası bildiriyor. Hindistan'daki toplam vaka sayısı şu anda 19 milyona yakın ve 200 binden fazla insan öldü” ifadeleri kullanıldı.

Covid felaketi yaşayan Hindistan nasıl bu hale geldi Anahtar kelime: Süpermodel
Covid felaketi yaşayan Hindistan nasıl bu hale geldi? Anahtar kelime: 'Süpermodel'

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi