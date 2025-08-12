Avustralya’dan Filistin adımı ‘Biz de tanıyacağız’

Haberin Devamı

Fransa, İngiltere ve Kanada’nın ardından Avustralya da eylül ayındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin’i devlet olarak tanıyacaklarını duyurdu. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Filistin Yönetimi’nden silahsızlanma, genel seçimler yapılması ve İsrail’in var olma hakkını tanımaya devam etme gibi taahhütler aldığını söyledi. Albanese, “Ortadoğu’daki şiddet döngüsünü kırmak ve Gazze’deki çatışmaya, acıya ve açlığa son vermek için insanlığın en büyük umudu iki devletli çözümdür” dedi. Şu anda BM’ye üye 193 ülkenin 147’si Filistin’i tanıyor.