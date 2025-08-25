Avustralya'dan Filistin açıklaması: İki devletli çözüm vurgusu

Haberin Devamı

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Filistin'i tanıma kararlarına ilişkin, Orta Doğu'da iki devletli çözümün "güçlü destekçisi olmayı" sürdürdüklerini vurguladı.

Albanese, ABC kanalının radyo programında verdiği mülakatta, Filistin devletini tanıma kararlarına ve Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Avustralya'nın ateşkes yapılması ve esirlerin serbest bırakılması gibi konularda desteklerini dile getirdiğini ifade eden Albanese, "Sesimizi uluslararası forumlarda kullanmaya ve İsrail ile Filistin devletlerinin yan yana barış ve güvenlik içinde yaşadığı uzun vadeli çözümün güçlü destekçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.

Albanese, Filistin'i tanıma adımına ilişkin kararlarını "ulusal çıkarlar ve doğru olanı yapmak" için aldıkları yorumunu yaparak şunları kaydetti:

"Avustralya tabii ki Orta Doğu'da büyük bir güç değil. Bazı söylenenlere rağmen Avustralya, İsrail'e silah satışı yapmıyor. Hem İsrail hükümetiyle doğrudan (iletişime geçerek) hem de uluslararası forumlarda verdiğimiz oy aracılığıyla Gazze'ye yardım girişine izin verilmesini destekledik."

Avustralya'da dün, on binlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek için düzenlenen gösteride ülkenin İsrail ile silah ticaretini durdurmasını ve buna ek olarak ekonomik yaptırımlar uygulanmasını talep etmişti.

Avustralya Başbakanı Albanese, 11 Ağustos'ta yaptığı açıklamada eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Filistin devletini tanıyacaklarını bildirmişti.