Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Avustralya’daki sel felaketinde can kaybı 12’ye yükseldi

#Avustralya#SEL#Şiddetli Yağış
Avustralya’daki sel felaketinde can kaybı 12’ye yükseldi

Avustralya’da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerinin sayısı 12’ye yükseldi.

Haberin Devamı

Avustralya’nın özellikle Queensland ve Yeni Güney Galler eyaletleri ile Sydney şehrinde devam eden şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Ülkede etkili olan şiddetli yağışların bu hafta da devam etmesi beklenirken, yetkililer yağışların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 12’ye yükseldiğini duyurdu. Yeni Güney Galler Eyaleti Başbakan Yardımcısı Paul Toole yaptığı açıklamada, “Bugün odak noktamız Sydney. Şiddetli yağışların yarına kadar sürmesini bekliyoruz” dedi.

Yeni Güney Galler eyaletine bağlı Ballina sahil kasabasında 55 hastanedeki hastaların da tahliye edildiği bildirildi. Sağlık yetkilileri, durumu kritik olan hastalar için bir okulda geçici acil servis kurulduğunu belirtti.
Avustralya’da 1 haftadır etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu selde hayatını kaybedenlerin sayısı en son 10 olarak açıklanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Avustralya#SEL#Şiddetli Yağış

BAKMADAN GEÇME!

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş
Zelenskinin direnişinde Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

Zelenski'nin 'direnişinde' Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

#Zelenski
Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş
Zelenskinin direnişinde Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

Zelenski'nin 'direnişinde' Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

#Zelenski
Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna