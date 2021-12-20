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Avustralya'daki faciadan bir kötü haber daha: Hayatını kaybeden çocuk sayısı 6'ya yükseldi

#Avustralya#Şişme Şato#Hayatını Kaybetti
Avustralyadaki faciadan bir kötü haber daha: Hayatını kaybeden çocuk sayısı 6ya yükseldi

Avustralya’nın Tazmanya eyaletinde bir ilk okulda düzenlenen açık hava eğlencesi büyük bir trajediye sahne oldu. Dünyanın günlerdir konuştuğu korkunç olayda, okul bahçesine kurulan şişme şatoda eğlenirken bir anda ortaya çıkan şiddetli rüzgar sonucu havaya savrularak hayatını kaybeden çocuk sayısı 6'ya yükseldi.

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Avustralya'da Perşembe günü rüzgarın etkisiyle havaya yükselen şişme kaleden düşerek hayatını kaybeden çocukların sayısı 6'ya yükseldi.

Tazmanya eyaletinde yaşanan olayda, eğitim döneminin son günü için düzenlenen etkinlikte bir ilkokulun bahçesine kurulan şişme kale havaya savrulmuştu.

Rüzgarın havaya kaldırdığı kalede 10 metre yüksekten düşen 9 çocuktan 5'i yaşamını yitirmişti. Hastanede tedavi gören 11 yaşındaki Chace Harrison'un yaşam desteği ünitesinin fişi de dün çekildi ve ölü sayısı 6'ya yükseldi.

Tedavisi süren iki çocuğun sağlık durumu ise kritik.

Kazada hayatını kaybeden çocukların isimleri 11 yaşındaki Addison Stewart ile yaşları 12 olan Zane Mellor, Jye Sheehan, Jalailah Jayne-Maree Jones ve Peter Dodt olarak açıklandı.

Avustralyadaki faciadan bir kötü haber daha: Hayatını kaybeden çocuk sayısı 6ya yükseldi

Cuma günü hastaneden taburcu olan bir çocuk ise, kazanın yaşandığı Devonport şehrindeki Hillcrest İlkokulu'na giderek hayatını kaybeden sınıf arkadaşlarını andı.

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SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kazanın nasıl meydana geldiği hâlâ tam olarak bilinmiyor.

Polis, şişme kalenin yere bağlanarak sabitlenmemiş olabileceğinden şüpheleniyor.

Tazmanya Emniyet Müdürü Darren Hine, Pazar günü yaptığı açıklamada, "Halk sorularına yanıt arıyor ve bunu anlıyoruz ancak soruşturmayı aceleye getirmek istemiyoruz" dedi.

Hine, tüm kanıtlar sonuçlanıp soruşturma tamamlanana dek kesin bir sonuca varmak istemediklerini söyledi.

Polis, ilkokulda eğitim döneminin son gününde düzenlenen etkinliğe 40 çocuğun yanısıra, çok sayıda öğretmen ve velinin de katıldığını belirtti.

Avustralyadaki faciadan bir kötü haber daha: Hayatını kaybeden çocuk sayısı 6ya yükseldi

Nüfusu 30 binden az olan kıyı şehri Devonport'ta yaşanan kaza, Avustralya halkında şok etkisi yarattı.

Kazada sevdiklerini kaybeden aileler için yaklaşık 1.3 milyon Avustralya Doları (16 milyon Türk Lirası) bağış toplandı.

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