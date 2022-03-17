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Avustralya’da yeni salgın alarmı: 19 vaka ve 2 can kaybı görüldü

#Avustralya#Japon Ensefalit Virüsü#Salgın
Avustralya’da yeni salgın alarmı: 19 vaka ve 2 can kaybı görüldü

Dünya, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa kilitlenmişken koronavirüs salgının etkileri de devam ediyor. Omicron etkisiyle vaka sayıları artış göstermeye devam ediyor. Avustralya'da yeni ortaya çıkan ve şimdiden 2 kişinin ölümüne sebep olan JEV salgını ise korku yarattı.

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Avustralya Sağlık Bakanlığı, bugün itibariyle ülkede sivrisinekle bulaşan Japon Ensefalit Virüsü (JEV) vaka sayısının 19’a ulaştığını belirterek 2 kişinin virüsten hayatını kaybettiğini doğruladı. JEV'in, kişilerde nadiren hastalığa sebep olarak beyin iltihaplanmasına yol açtığı ifade edildi. 

Avustralya Sağlık Bakanlığı açıklamasında New South Wales eyaletinde 7, Queensland eyaletinde 1, Güney Avustralya eyaletinde 4 ve Victoria eyaletinde 7 kişi olmak üzere ülke genelinde toplamda 19 kişinin sivrisinek ısırmasıyla bulaşan Japon Ensefalit Virüsü (JEV) sebebiyle hastalandığını belirtti.

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Ülke genelinde virüse bağlı hastalıktan hayatını kaybedenlerin sayısının şimdilik 2 kişi olduğu ifade edildi. JEV'in ülkede yaşanan sel felaketlerinden kaynaklı sivrisinek ısırmasıyla bulaştığı ve insandan insana bulaşmadığı açıklandı. 

Avustralya’da yeni salgın alarmı: 19 vaka ve 2 can kaybı görüldü

ÜLKE GENELİNDE MÜDAHALE GEREKLİ

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Avustralya'nın Baş Tabip Vekili Dr Sonya Bennett, 4 Mart tarihinde artan vakaların görülmesiyle ‘Ulusal Öneme Sahip Bulaşıcı Hastalık Olayı’ ilan etti. Dr. Bennett, JEV’in hem insanlarda hem de hayvanlarda ulusal olarak bildirilmesi zorunlu bir hastalığa neden olduğunu belirterek ülke genelinde bir müdahalenin gerekli olduğunu ifade etti. Sağlık Bakanlığı JEV’in hayvanlarda görüldüğünü ancak insanlara bulaştırmadığını açıkladı.

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JEV NEDİR?

Japon ensefalit hastalığı, Japon ensefalit virüsünün neden olduğu ciddi bir hastalıktır ve beyin iltihaplanması olarak bilinir. Sivrisinekler tarafından Asya'nın bazı bölgelerinde ve Avustralya'nın Torres Boğazı bölgesinde endemiktir (belirli bir alanda veya belirli bir popülasyon arasında tahmin edilebilir bir oranda meydana gelen salgın hastalık).

Avustralya’da yeni salgın alarmı: 19 vaka ve 2 can kaybı görüldü

Virüs daha çok Asya kıtasındaki ülkelerde görülüyor

AŞISI VAR

Sağlık Bakanlığı açıklamasında virüs kaynaklı hastalığın insanlarda çoğunlukla belirti göstermediğini, ancak nadir durumlarda ciddi hastalığa ve hatta ölüme neden olduğu belirtildi. İnsandan insana veya virüsü taşıyan bir hayvanın etini yemekle bulaşmadığı ifade edildi. JEV’in sebep olduğu hastalık için aşı bulunduğu ayrıca vurgulandı.   

Avustralya’da yeni salgın alarmı: 19 vaka ve 2 can kaybı görüldü

Hastalık beyne etki ediyor ve kişiye nörolojik zararlar verebiliyor

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BELİRTİLER NELERDİR?

JEV kaynaklı hastalığın şiddetli belirtileri arasında ense sertliği, koma ve çok nadir olarak nörolojik komplikasyonlar ve ölüm meydana geldiği ifade edildi. Hastalık ilk olarak ani ateş, baş ağrısı ve kusma olarak belirti gösterdiği vurgulandı.

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#Avustralya#Japon Ensefalit Virüsü#Salgın

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