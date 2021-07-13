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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 13.07.2021 - 09:57 | Son Güncelleme:

Avustralya'da yayınlanan koronavirüs reklamına tepki yağdı

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Avustralya'da yayınlanan koronavirüs reklamına tepki yağdı

Son dönemde artan Delta varyantı nedeniyle kısıtlamaları geri getiren Avustralya'da yayınlanan koronavirüs (Kovid-19) reklamı tepkilere neden oldu.

Avustralya, hükümet tarafından yayınlanan koronavirüs reklamını konuşuyor.

Delta varyantı sonrası vaka sayısının arttığı ülke son dönemde aldığı yeniden kapanma kararları ile gündemdeydi.

Avustralya hükümetinin artan vaka sayılarına ve dikkat çekmek için yayınladığı koronavirüse karşı çektiği reklama tepki yağdı.

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Hastanedeki genç bir kadının nefes almaya çalıştığı anlar ile başlayan reklam filmi 'Koronavirüs herkesi etkileyebilir. Evde kal. Test yaptırın. Aşınızı yaptırın' sözlerine ev sahipliği yapıyor.

Ancak ülkedeki aşı uygulaması reklamda yer alan kadının yaş grubundakilerin aşı yaptırmalarına izin vermiyor. Haliyle hükümetin aşı olun mesajı verirken yaptığı oyuncu seçii ülkede tartışma konusu oldu.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı reklam filmindeki kadının yaş grubundakilerinin aşı randevusu yaptıramadığına dikkat çekti.

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25 milyon nüfusa sahip olan Avustralya'da bugüne kadar 9 milyonun üzerinde aşı yapıldı.

Öte yandan pandemiden en çok etkilenen 40. ülke konumunda bulunan Avustralya'da toplam vaka sayısı 650 binin üzerinde.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 638 bin kişi virüsü atlattı 10 bin 723 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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