MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAvustralya’da uçak düştü: Pilot hayatını kaybetti
GeriDünya Avustralya’da uçak düştü: Pilot hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA, Fotoğraf: ARŞİV
Haber Giriş: 18.08.2021 - 09:04 | Son Güncelleme:

Avustralya’da uçak düştü: Pilot hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avustralya’da uçak düştü: Pilot hayatını kaybetti

Avustralya’nın Queensland eyaletinde akrobasi için tasarlanmış küçük bir uçağın düşmesi sonucu pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Avustralya’da küçük uçak düştü, pilot hayatını kaybetti.

Sivil Havacılık Güvenliği Kurumu (CASA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Queensland eyaletinin Bribie Adası yakınlarında içinde sadece pilotun bulunduğu küçük uçak, henüz açıklanmayan bir nedenle boş alana düştü.

Uçaktaki pilotun hayatını kaybettiği açıklandı.

CASA Sözcüsü Peter Gibson, akrobasi için tasarlanmış Acroduster tipi uçağın pilotundan uçak düşmeden önce herhangi bir acil yardım çağrısı alınmadığını söyledi.

: İlginizi Çekebilir

 

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi