MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAvustralya’da tüm zamanların vaka rekoru!
GeriDünya Avustralya’da tüm zamanların vaka rekoru!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 19.08.2021 - 08:53 | Son Güncelleme:

Avustralya’da tüm zamanların vaka rekoru!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avustralya’da tüm zamanların vaka rekoru!

Avustralya’da salgının başından bu yana en yüksek günlük Kovid-19 vakası kaydedildi - Ülkede son 24 saatte 754 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 681 Kovid-19 vakası ile Yeni Güney Galler (NSW) eyaleti ilk sırada yer aldı.

Son aylarda can kaybı yaşanmayan Victoria eyaletinde 57, Avustralya Başkent Bölgesi’nde 16 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi.

Böylece salgının başından bu yana son 24 saatte 754 ile en yüksek vaka kaydedildi. En yüksek vaka sayısı 5 Ağustos 2020'de 698 olmuştu.

14
Son dakika... Delta etkisi: Yaş grubu değişti Koronavirüs artık en çok onları hedef alıyor
Son dakika... Delta etkisi: Yaş grubu değişti! Koronavirüs artık en çok onları hedef alıyor

Tam kapanmaya rağmen vaka sayılarındaki hızlı artışın devam ettiği Sydney’de, son 24 saatte 80’li yaşlarda olduğu açıklanan bir kişi daha hayatını kaybetti.

Delta varyantının etkili olmaya başladığı haziran ayından bu yana ülke genelindeki can kaybı 971’e çıktı.

Kovid-19'un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana 41 bin 501 kişi virüse yakalandı.

Ülkedeki 9 bin 169 aktif vakadan 85'i yoğun bakımda olmak üzere 517 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi