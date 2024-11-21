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Avustralya'da sosyal medya kullanımına yaş sınırı

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#Avustralya#Sosyal Medya#16 Yaş
Avustralyada sosyal medya kullanımına yaş sınırı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 11:37

Avustralya'da, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan Çevrim İçi Güvenlik Yasası'nda değişiklik yapılmasını öngören tasarı parlamentoya sunuldu. Yasa kabul edilirse, teknoloji şirketleri bu yasağı ihlal ettiklerinde 50 milyon Avustralya doları gibi yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kalacak.

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Avustralya hükümeti, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan bir yasa tasarısı hazırladı.

Yasa kabul edilirse, teknoloji şirketleri bu yasağı ihlal ettiklerinde 50 milyon Avustralya doları gibi yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kalacak.

Avustralya İletişim Bakanı Michelle Rowland, parlamentoya Çevrim İçi Güvenlik Yasası'nda değişiklik yapılmasını öngören tasarıyı sundu. Rowland, “Bu reform, gençleri korumak ve ebeveynlere onların yanında olduğumuzu göstermek için yapılıyor” dedi.

Bakan Rowland, düzenlemenin sorumluluğu çocuklara veya ebeveynlere değil, sosyal medya platformlarına yüklediğini de belirtti.

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#Avustralya#Sosyal Medya#16 Yaş

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