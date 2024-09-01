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Avustralya'da şiddetli yağış hayatı felç etti! 30 bin kişi elektriksiz kaldı

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#Avustralya#Şiddetli Yağış#Sel
Avustralyada şiddetli yağış hayatı felç etti 30 bin kişi elektriksiz kaldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2024 17:06

Avustralya'nın Tazmanya eyaletini etkisi altına alan şiddetli yağış ve rüzgar, 30 bin kişiyi etkileyen elektrik kesintilerine neden oldu. Polis, devam eden şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle bölgedeki çok sayıda yolun kapatıldığını ve eyaletin bazı bölgelerinde su baskınları meydana geldiğini kaydetti.

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Avustralya Yayın Kurumunun (ABC) haberine göre, Acil Durum Servisi yetkilileri, birkaç gündür devam eden şiddetli rüzgarın eyalet genelinde etkisini sürdürdüğünü bildirdi.

Şiddetli yağış ve rüzgarın yaklaşık 30 bin kullanıcıyı elektriksiz bıraktığını belirten yetkililer, vatandaşları olası sel durumunda bölgeyi terk etmek için hazır olmaya çağırdı.

Yetkililer, Tazmanya eyaletini etkisi altına alan olumsuz hava koşullarının şiddetini artırmasını beklediklerini ifade ederek, bölgedeki bazı mülklerin sel suları altında kalabileceği konusunda uyardı.

Polis, devam eden şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle bölgedeki çok sayıda yolun kapatıldığını ve eyaletin bazı bölgelerinde su baskınları meydana geldiğini kaydetti.

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#Avustralya#Şiddetli Yağış#Sel

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