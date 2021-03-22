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Dünya
DHA
Haber Giriş: 22.03.2021 - 13:54 | Son Güncelleme:

Avustralya’da sel felaketi: Binlerce kişi tahliye edildi

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Avustralya’da sel felaketi: Binlerce kişi tahliye edildi

Avustralya’da yoğun yağışların sebep olduğu sel nedeniyle yaklaşık 18 bin kişi evlerinden çıkarıldı.

Güney yarım kürede yaz aylarını yaşayan Avustralya’da yoğun yağışların sebep olduğu sel nedeniyle yaklaşık 18 bin kişi evlerinden çıkarıldı.

Acil durum ekipleri, 750 kurtarma operasyonu yaparken, aralarında bebeklerin de olduğu 9 kişi cankurtaran botuyla kurtarıldı.

Avustralya’da sel felaketi: Binlerce kişi tahliye edildi

Sidney yakınlarında bir çiftin evinin sele kapılıp sürüklenme anları ise komşuları tarafından görüntülendi.

Sele teslim olan Avustralya’nın New South Wales (NSW) eyaletinde yaklaşık 18 bin kişi şiddetli selden dolayı evlerinden tahliye edildi.

Meteoroloji Bürosu, şiddetli yağışların devam edeceğini belirtirken nehirlerin ve barajların Sidney çevresinde ve güneydoğu Queensland eyaletinde de sele neden oldu. 

Avustralya’da sel felaketi: Binlerce kişi tahliye edildi

Acil durum ekipleri, 750 kurtarma operasyonu düzenlerken aralarında çocuklarında bulunduğu 9 kişi, cankurtaran botuyla selden kurtarıldı.

Sidney yakınlarında genç bir çiftin evi sel sularına kapılıp sürüklenirken, komşuları tarafından görüntülendi.

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