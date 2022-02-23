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Avustralya’da sel felaketi: 1 ölü, 10 kayıp

#Avustralya#SEL#Şiddetli Yağış
Avustralya’da sel felaketi: 1 ölü, 10 kayıp

Avustralya’da şiddetli yağışların neden olduğu selde 1 kişinin hayatını kaybettiği, kaybolan 10 kişi için arama çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

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Avustralya’da etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu. Ülkenin özellikle Queensland ve Yeni Güney Galler eyaletlerinde meydana gelen selde 63 yaşındaki 1 kadının cansız bedeni otomobilinin içinde bulundu. Polis selde kaybolan 10 kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, Queensland Eyaleti’nin başkenti Barisbane’de motosikleti bulunan 54 yaşındaki bir adamı arama kurtarma çalışmalarının da devam ettiğini açıkladı.

BU OLAY GERÇEKTEN BİR TRAJEDİ

Queensland Eyaleti Polis Müfettişi Craig Hawkins basın toplantısında yaptığı açıklamada, sel sularında kaybolan 10 kişiyi aradıklarını dile getirerek, “Şu anda birçok kayıp vatandaşımızı arıyoruz. Özellikle de sel sularının aşırı yükseldiği Belli Park bölgesi kayıpların fazla olduğu bir bölge olarak ön plana çıkıyor. Sadece insanları araçlardan kurtarmak zorunda kalmadık, ne yazık ki bir gecede 1 kadının cansız bedeninin bulduk” dedi. Queensland Eyalet Başbakanı Annastacia Palaszczuk ise parlamentoda yaptığı konuşmada, "Bu olay gerçekten bir trajedi" ifadelerini kullandı.

Ülkenin Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinde yaşanan olumsuz hava koşullarının hafta boyunca sürmesi beklenirken yetkililer, birçok bölgede sel uyarısı vermeye devam ediyor.

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#Avustralya#SEL#Şiddetli Yağış

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