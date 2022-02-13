Avustralya’da protestoculara dağılmaları için süre verildi

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Avustralya’da Covid-19 aşı zorunluluğunu protesto etmek için bir araya gelen göstericilere polis tarafından uyarı yapıldı.

Yetkililer, özellikle başkent Canberra’da toplanan göstericilere gün sonuna kadar gösterileri bitirmeleri ve başkenti terk etmeleri çağrısında bulundu.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Canberra’da yaklaşık bin, parlamento binası yakınlarında ise 100’e yakın göstericinin bulunduğu belirtildi.

Protestocuların dağılmayı reddetmesi üzerine sert önlemlerin uygulanacağını ifade eden polis, “Gün sonuna kadar ayrılmaları gerek” dedi.

Canberra’da gerçekleşen protestolarda dün 3 kişi gözaltına alınmıştı.