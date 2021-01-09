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Haber Giriş: 09.01.2021 - 12:41 | Son Güncelleme:

Avustralya'da mutasyonlu virüs alarmı

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Avustralya'da mutasyonlu virüs alarmı
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Avustralya’nın Queensland eyaletinin başkenti Brisbane’de bir kişide İngiltere'de rastlanan koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü tespit edilmesi üzerine 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi.

Avustralya’nın Queensland eyaletinin başkenti Brisbane’de 1 kişide İngiltere'de görülen koronavirüsün mutasyona uğramış yeni türü tespit edildi.

Daha bulaşıcı olduğu açıklanan yeni türün, riski arttırabileceği endişesiyle kent genelinde 3 günlük karantina kararı alındığı duyuruldu. Yetkililer ayrıca, daha fazla vakanın tespit edilmesi durumunda 3 günlük karantina süresinin uzatılmasını göz ardı edemeyeceklerini ifade etti.

Queensland Eyaleti Sağlık Şefi Jeannette Young, "Bunun nedeni bu yeni tür" ifadelerini kullandı.

Karantina kapsamında kent sakinlerinin yalnızca acil sağlık hizmeti ve zorunlu ihtiyaç alışverişi için dışarıya çıkabileceği belirtildi.

Öte yandan, Avustralya'nın en büyük şehri olan Sidney'de de Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyona uğramış koronavirüs türüne rastlanmıştı.

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