Avustralya'da Müslümanlara yönelik saldırılar tırmanışta

ABC News'in haberine göre, Avustralya Ulusal İmamlar Konseyine bağlı İslamofobiyle Mücadele Girişiminden yapılan açıklamada, 14 Aralık'taki saldırıdan bu yana bildirilen Müslüman karşıtı nefret olaylarında yaklaşık yüzde 200 artış kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada, bildirilen vakalar arasında engelli bireylere destek veren bir Müslüman çalışanın müşterilerini otobüse bindirdiği sırada yoldan geçen bir çift tarafından başörtüsünün yırtılması, işe giden başörtülü bir kadına yumurta atılarak hakaret edilmesi ve başörtüsü takan bir kadına tükürülmesi gibi olayların yer aldığı aktarıldı.

SALDIRILAR SYDNEY'DE YOĞUNLAŞTI

Saldırıların büyük bölümünün kadınlara yönelik olduğu ve özellikle Sydney'de artış gösterdiği belirtilen açıklamada, çok sayıda cami ve İslami merkezin de vandalizme uğradığı ya da polise bildirilen ciddi güvenlik olaylarına maruz kaldığı ifade edildi.

New South Wales (NSW) Başbakanı Chris Minns de artan saldırganlığa ilişkin haberleri "dehşet verici" ve "iğrenç" şeklinde nitelendirerek, "Irkçılığa müsamaha gösterilmeyecek. Bu, kanunsuzluk ya da misilleme değil, toplumumuzdaki nefret dolu ırkçılıktır." değerlendirmesinde bulundu.

SYDNEY SALDIRISI

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda 14 Aralık'ta iki kişi silahlı saldırı düzenlemişti.

Polis, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 42 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda, saldırganların baba oğul olduğunu açıklamıştı.

Şüphelilerden birinin öldüğünü, yaralı diğer zanlının gözaltına alındığını aktaran polis, saldırının, terör örgütü DEAŞ'tan "etkilenerek düzenlendiğini" belirtmişti.

Başbakan Albanese, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu kaydetmişti.

Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.