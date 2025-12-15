×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Avustralya'da Müslüman mezarlığına çirkin saldırı

Güncelleme Tarihi:

#Avustralya#Sydney#Müslüman Mezarlığı
Avustralyada Müslüman mezarlığına çirkin saldırı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2025 12:37

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentinde bir Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldığı kaydedildi. Olay, dün plajdaki Hannukah kutlamalarına düzenlenen silahlı saldırının ardından Sydney'de işlenen bir diğer nefret suçu olarak kayıtlara geçti.

Haberin Devamı

News.com.au internet sitesinin haberine göre, Sydney'deki plajda düzenlenen ve "Yahudi topluluğuna yönelik olduğu" belirtilen saldırının ardından, kimliği belirsiz kişiler kentin güneybatısındaki Narellan banliyösünde bir Müslüman mezarlığını hedef aldı.

Polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, mezarlığın girişine hayvan kalıntıları bırakıldığına dair ihbar alındığı belirtildi.

Olay yerine giden ekiplerin birden fazla domuz kafası tespit ettiği, toplanan kalıntıların uygun şekilde imha edildiği aktarılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Avustralyada Müslüman mezarlığına çirkin saldırı

SYDNEY SALDIRISI

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda dün silahlı saldırı düzenlenmişti. Polis, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 42 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda, saldırganların baba-oğul olduğunu açıklamıştı. Şüphelilerden birinin öldüğü, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Haberin Devamı

Başbakan Anthony Albanese, düzenlediği basın toplantısında, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu belirtmişti. Ülkedeki Müslüman toplumun temsilcileri saldırıyı kınayarak, saldırıdan etkilenenler ve yakınlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etmişti.

Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.

Gözden KaçmasınAvustralyada silahlı saldırı: Bomba imha ekipleri bölgeye sevk edildiAvustralya'da silahlı saldırı: Bomba imha ekipleri bölgeye sevk edildiHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınDışişleri Bakanlığından Sydney saldırısına kınamaDışişleri Bakanlığı'ndan Sydney saldırısına kınamaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Avustralya#Sydney#Müslüman Mezarlığı

BAKMADAN GEÇME!