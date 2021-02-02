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Dünya
DHA
Haber Giriş: 02.02.2021 - 15:47 | Son Güncelleme:

Avustralya'da 'meteor' sanılan kaya parçası heyecan yarattı

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Avustralya'da 'meteor' sanılan kaya parçası heyecan yarattı
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Avusrtalya'da bir okulun bahçesindeki kaya parçası meteor zannedildi, durum büyük heyecan yarattı. Gerçekse bambaşkaydı.

Avustralya’nın Queensland eyaletindeki bir bahçede bulunan kaya parçası meteor sanılarak paniğe neden oldu.Meteor sanılan kayanın fen bilimleri dersi ödevi için konulduğu ortaya çıktı.

Avustralya’nın Queensland eyaletindeki Malanda Eyalet Okulu'nun bahçesinde bulunan kaya göktaşı meteoru sanıldı.

Okul yönetimi paniğe kapıldı. Okul bahçesine güvenlik şeridi çekilerek, okula giriş çıkışlar kapatıldı. Malanda Eyalet Okulu müdürü, kaya parçasına ait görsel fotoğrafları polis ve NASA'nın ülkedeki ofisine gönderdi.

Göktaşı meteoru sanılan kaya parçasının 5'inci sınıf fen bilimleri dersi ödevi olduğu ortaya çıktı.

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