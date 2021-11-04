Avustralya’da Kovid-19’dan can kayıpları sürüyor... Son 24 saatte 13 ölüm

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Okan Buruk için büyük sürpriz Yeni takımını böyle duyurdular...Okan Buruk için büyük sürpriz! Yeni takımını böyle duyurdular... #Okan Buruk
Fed dün ne yaptı Ekonomiler bundan nasıl etkilenecekFed dün ne yaptı? Ekonomiler bundan nasıl etkilenecek?#FED
4 hastalık için daha aşı geliyor... mRNAnın geleceğinde bizi neler bekliyor4 hastalık için daha aşı geliyor... mRNA'nın geleceğinde bizi neler bekliyor?#Mrna Aşıları
Bakan Koca kritik oranı hatırlattı: Yüzde 70in üzerine çıkarılması şartBakan Koca kritik oranı hatırlattı: Yüzde 70'in üzerine çıkarılması şart#Koronavirüs
Türkiye 2023 Vizyonu Zirvesinde konuştu: Isınma amaçlı doğalgazı 4te 1 fiyatına satıyoruzTürkiye 2023 Vizyonu Zirvesi'nde konuştu: Isınma amaçlı doğalgazı 4'te 1 fiyatına satıyoruz#Hazine Ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan
S-400ler İncirlikte iddiası Kalın: Yalan haberler, aslı astarı yok 'S-400'ler İncirlik'te' iddiası! Kalın: Yalan haberler, aslı astarı yok#İbrahim Kalın
Komşuda işler iyi gitmiyor: Zirve yaptı Bir haftada ikinci kez...Komşu'da işler iyi gitmiyor: Zirve yaptı! Bir haftada ikinci kez...#Koronavirüs
Galatasarayın Lokomotiv maçı 11i belli olduGalatasaray'ın Lokomotiv maçı 11'i belli oldu#UEFA Avrupa Ligi
Tarihi rekor Tüm zamanların zirvesini gördüTarihi rekor! Tüm zamanların zirvesini gördü#Borsa İstanbul
Yürek yakan kaza Son anda küçük kızlarını kurtardı ama...Yürek yakan kaza! Son anda küçük kızlarını kurtardı ama...#Batman
İstanbulluların beklediği haber geldi... Test sürüşleri 8 Kasımda başlayacakİstanbulluların beklediği haber geldi... Test sürüşleri 8 Kasım'da başlayacak#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
Bakanlıktan açıklama geldi Yerli otomobilde önemli gelişmeBakanlıktan açıklama geldi! Yerli otomobilde önemli gelişme#TOGG
En yakın rakibine 66 oy fark attı İşte TBFnin yeni başkanı...En yakın rakibine 66 oy fark attı!! İşte TBF'nin yeni başkanı...#TBF
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonunda çift haneli büyüme rakamına ulaşacağızCumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonunda çift haneli büyüme rakamına ulaşacağız#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Sevgilisi aşkını böyle ilan etti: Dünyanın en güzel kadınıSevgilisi aşkını böyle ilan etti: Dünyanın en güzel kadını#Kendall Jenner
HABERLERDünya Haberleri

Avustralya’da Kovid-19’dan can kayıpları sürüyor... Son 24 saatte 13 ölüm

#Koronavirüs#Avustralya#Kovid-19
Avustralya’da Kovid-19’dan can kayıpları sürüyor... Son 24 saatte 13 ölüm

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı mücadelenin sürdüğü Avustralya’da, son 24 saatte 13 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 1782’ye çıktı.

Haberin Devamı

Eyalet hükûmetlerinden yapılan açıklamalara göre, Delta varyantının etkisindeki eyaletlerden Victoria’da 1247, Yeni Güney Galler (NSW) 309, Avustralya Başkent Bölgesi’nde (ACT) 13 ve Queensland’da 3 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla Avustralya’da virüse yakanlarının sayısı 175 bin 846’ya yükseldi.

Diğer eyaletlerde yeni vaka ve virüsten can kaybı yaşanmazken Victoria’da 9, NSW’de 4 kişinin Kovid-19’dan ölmesiyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı da 1782’ye çıktı.

Kovid-19’dan ölen 1782 Avustralyalıdan 1152’si Victoria’da, 584’ü NSW’de, 13’ü Tazmanya’da, 13’ü ACT’de, 9’u Batı Avustralya, 7’si Queensland, 4’ü Güney Avustralya’da hayatını kaybetti.

Halen 22 bin 410 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 211'i yoğun bakımda olmak üzere 1064 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, 3’ü ülkeye dönenler arasında olmak üzere son 24 saatte 142 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı.

Haberin Devamı

Salgına karşı aldığı sıkı tedbirlerle Kovid-19’a karşı en başarılı ülkeler arasında gösterilen Yeni Zelanda’da 2 bin 185 aktif vakadan 5’i yoğun bakımda olmak üzere 64 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Çift doz aşı yaptıranların oranının yüzde 77’ye çıktığı ülkede bugüne kadar virüsten 28 kişi hayatını kaybetti.

Gözden Kaçmasın

Son dakika: ABDden flaş aşı açıklaması... Yeni sonuçları açıkladılarSon dakika: ABD'den flaş aşı açıklaması... Yeni sonuçları açıkladılarHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Avustralya#Kovid-19

BAKMADAN GEÇME!

Deniz Sekiden estetik açıklaması: Hiçbir şey yaptırmadım

Deniz Seki'den estetik açıklaması: Hiçbir şey yaptırmadım!

#Deniz Seki
Yiğit Kirazcıdan sevgilisi Pınar Denize doğum günü mesajı

Yiğit Kirazcı'dan sevgilisi Pınar Deniz'e doğum günü mesajı

#Zeynep Sever Demirel
Alec Baldwine bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı

Alec Baldwin'e bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı!

#Alec Baldwin