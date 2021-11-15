Avustralya'da Kovid-19 vaka sayısı 190 bini geçti

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Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, Delta varyantının etkisindeki eyaletlerden Victoria’da 860, Yeni Güney Galler’de (NSW) 165 ve Avustralya Başkent Bölgesi’nde (ACT) 10 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.



Ülkenin diğer eyaletlerinde yeni vaka ve virüsten can kaybı kaydedilmezken virüsün ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020’den bu yana Avustralya’da Kovid-19'a yakalananların sayısı da 190 bin 625’e yükseldi.



Avustralya’daki en yüksek vaka sayısı 105 bin 506 kişinin virüse yakalandığı Victoria’da görülürken, 78 bin 556 vakanın kaydedildiği NSW ikinci sırada yer aldı.



ÖLENLERİN SAYISI 1888'E YÜKSELDİ



Son 24 saatte Victoria'da 5, NSW'de 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 1888’e çıktı.



Ülkede virüsten ölen 1888 kişiden 1231’i Victoria’da, 610’u NSW’de, 14’ü ACT’de, 13’ü Tazmanya’da, 9’u Batı Avustralya’da, 7’si Queensland’da 4’ü de Güney Avustralya’da hayatını kaybetti.



Halen 19 bin 141 aktif vakanın bulunduğu ülkede 116’sı yoğun bakımda olmak üzere 681 kişi hastanede tedavi görüyor.