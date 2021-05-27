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hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 27.05.2021 - 11:02 | Son Güncelleme:

Avustralya'da kapanma paniği... Marketlere hücum ettiler, dakikalar içinde tükettiler!

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Avustralya'da kapanma paniği... Marketlere hücum ettiler, dakikalar içinde tükettiler!

Koronavirüs tedbirleri ve alınan sayısız kapanma kararıyla salgını yavaşlatmayı başaran Avustralya'da bir kez daha kapanma paniği başladı. Ülkenin en büyük ikinci eyaleti olan Victoria'da ortaya çıkan vakalar yeni bir kapanma kararı getirirken vatandaşların dakikalar içinde süpermarketlere koşup rafları boşaltması salgının ilk günlerindeki görüntüleri hatırlattı.

Vaka ve ölüm sayılarının kontrol altına alınmasıyla birlikte rahatlayan Avustralya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasıyla sınırların kapanması nedeniyle ülkelerine dönemeyen 220 Avustralyalı, yaklaşık bir yıl aradan sonra özel seferle ülkelerine gitmiş, haber sevinçle karşılanarak gazete manşetlerine taşınmıştı.

Ancak bu sevinçli durumun üzerinden henüz birkaç gün geçmesine rağmen ülkenin en büyük ikinci eyaletinden gelen bir haber gündeme bomba gibi düştü. Victoria'da bu gece yarısından itibaren yeniden yedi günlük bir kapanmaya gidileceği haberiyle birlikte salgın paniği tekrar devreye girdi.

Sosyal medya paylaşımlarına yansıyan ve basına da yansıyan panikle süpermarketlere koşan Avustralyalılar salgının ilk günlerinde yaşanan ve çok konuşulan görüntülere bir kez imza attı ve tuvalet kağıdı satın almak için adeta yarışa girdi. Eyalet çapında gerçekleşecek ve 7 milyona yakın insanı etkileyecek kapanma için marketlere akın yaşanırken medya platformları haberi 'Sadece dakikalar içinde yaşandı, markete hücum!' diyerek duyurdu.

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Melbourne'de bugün görülen 12 vakayla birlikte toplam yeni vaka sayısı 26'ya yükselirken bu yeni vakaların Hindistan mutasyonu olma ihtimali korkuyu büyüttü. 

Victoria eyaleti Başkanı James Merlino yaptığı açıklamada 'Normalde virüsün bulaşması neredeyse 5-6 gün alırken şimdiki mutasyonun yayılması bir gün içinde olup bitiyor.' diyerek durumun ciddiyetini ifade etti.

Avustralyada kapanma paniği... Marketlere hücum ettiler, dakikalar içinde tükettiler
Merlino, kapanmanın 'üçüncü dereceden' bir uygulama olacağını açıklarken vatandaşlar sadece işe gitmek, market alışverişleri ve hastane ziyaretleri gibi durumlar için sokağa çıkabilecek.

Başkan, bunun panikle marketlere koşmayı gerektirecek bir durum olmadığının altını çizerken vatandaşlar buna aldırmadan kararın açıklanmasından dakikalar sonra marketleri adeta yağmalayarak alışveriş yaptı.

Ülkede 'Başa mı dönüyoruz?' sorularını akla getiren görüntüler yaşanırken marketlerde en çok satın alınan ve ilk olarak tükenen ürün bir kez daha tuvalet kağıdı oldu. Sosyal medya paylaşımlarına da yansıyan görüntülerde ihtiyaçlarından fazla tuvalet kağıdı satın alan ve alışveriş sepetlerine dolduran vatandaşlar yer aldı.

Koronavirüs salgınının ilk dönemlerinde tüm ülkelerde rastlanan 'tuvalet kağıdı' paniği yüzünden market rafları sürekli boşalırken Avustralyalıların panikle ihtiyaçlarından kat kat fazla satın almasından dolayı ülkede tuvalet kağıdı satışlarına sınırlama dahi getirilmişti.

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