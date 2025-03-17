Avustralya‘da kaos dolu yarışın kazananı Norris oldu: Formula 1 sezonu kötü başladı

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FORMULA 1’de sezonun açılış etabı olan Avustralya Grand Prix’ini, McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı.
Son dört sezonun şampiyonu Red Bull pilotu Hollandalı Max Verstappen, liderin 0.895 saniye gerisinde ikinci sırayı aldı. Mercedes’ten Büyük Britanyalı George Russell, Norris’in 8.481 saniye arkasında üçüncü oldu.
SPİN ATTILAR
Isack Hadjar ilk F1 yarışında daha formasyon turunun 2. virajında kaza yaparken, startın hemen ardından Doohan ve Sainz de spin atarak yarış dışı kaldı. Alonso, Bortoleto ve Lawson da ilerleyen turlarda yarış dışı kaldı.