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Avustralya‘da kaos dolu yarışın kazananı Norris oldu: Formula 1 sezonu kötü başladı

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#Formula 1#Avustralya#Yarış
Avustralya‘da kaos dolu yarışın kazananı Norris oldu: Formula 1 sezonu kötü başladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2025 07:00

Melbourne’de değişken hava koşulları, kazalar, yarış dışı kalan pilotlar, güvenlik araçları ve takım stratejilerinin damga vurduğu yarışı 20 pilotun 14’ü tamamlayabildi.

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FORMULA 1’de sezonun açılış etabı olan Avustralya Grand Prix’ini, McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı.

Avustralya‘da kaos dolu yarışın kazananı Norris oldu: Formula 1 sezonu kötü başladı

Değişken hava koşulları, kazalar, yarış dışı kalan pilotlar, güvenlik araçları ve takım stratejilerinin damga vurduğu yarışı 1 saat 42 dakika 06.304 saniyelik derecesiyle rakiplerinin önünde bitiren Norris, kariyerinin beşinci zaferini elde etti. 

Avustralya‘da kaos dolu yarışın kazananı Norris oldu: Formula 1 sezonu kötü başladı

Son dört sezonun şampiyonu Red Bull pilotu Hollandalı Max Verstappen, liderin 0.895 saniye gerisinde ikinci sırayı aldı. Mercedes’ten Büyük Britanyalı George Russell, Norris’in 8.481 saniye arkasında üçüncü oldu.

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Avustralya‘da kaos dolu yarışın kazananı Norris oldu: Formula 1 sezonu kötü başladı

SPİN ATTILAR

Isack Hadjar ilk F1 yarışında daha formasyon turunun 2. virajında kaza yaparken, startın hemen ardından Doohan ve Sainz de spin atarak yarış dışı kaldı. Alonso, Bortoleto ve Lawson da ilerleyen turlarda yarış dışı kaldı.

 

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#Formula 1#Avustralya#Yarış

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