Avustralya'da inanılmaz anlar: Çöp konteynerinde uyuyan çocuk hayatını kaybetti!

Avustralya’da çöp konteynerlerinde uyudukları sırada çöp arabasına bulunan 3 çocuktan 1'i hayatını kaybetti.

Olay, ülkenin Güney Avustralya eyaletinde bulunan Port Lincoln şehrindeki Liverpool caddesinde meydana geldi. Çöp kamyonunun cadde üzerindeki endüstriyel çöp konteynerlerini boşalttığı sırada içinde uyuyan yaşları 11,12 ve 13 olan, üç çocuktan birinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Polisten yapılan açıklamada, çöp konteynerlerinde uyuyan 12 yaşındaki çocuğun çöp konteynerinden çıkmayı başardığı ve kamyonun camına vurarak, şoförü uyardığı bildirildi.

Ancak, diğer iki çocuğun çöp arabasına konulduğu ifade edildi. Olayda 13 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği, 11 yaşındaki çocuğun ise yara almadığı kaydedildi.

An emergency situation is unfolding in Port Lincoln. It's understood several people were in a dumpster when it was collected by a garbage truck this morning. The area has been cordoned off. @SpencerGulfNN pic.twitter.com/5gpJCY4waD