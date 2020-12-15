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Haber GiriÅŸ: 15.12.2020 - 14:09 | Son GÃ¼ncelleme:

Avustralyaâ€™da fÄ±rtÄ±na; sahil deniz köpüÄŸüyle kaplandÄ±

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Avustralyaâ€™da fÄ±rtÄ±na; sahil deniz köpüÄŸüyle kaplandÄ±
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Avustralyaâ€™nÄ±n doÄŸu kÄ±yÄ±larÄ±nda yaÅŸamÄ±Â etkileyen fÄ±rtÄ±nada bazÄ± plajlar, deniz kÃ¶pÃ¼ÄŸÃ¼yle kaplandÄ±. Halk, nadir ortaya Ã§Ä±kan bu olayÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemek iÃ§in sahile akÄ±n etti.

Avustralyaâ€™nÄ±n doÄŸu kÄ±yÄ±sÄ±, hafta sonundan bu yana fÄ±rtÄ±nalÄ± havanÄ±n etkisinde kalÄ±rken, doÄŸada nadir gÃ¶rÃ¼len bir olay yaÅŸandÄ±. Sahiller ve paljlar â€˜deniz kÃ¶pÃ¼ÄŸÃ¼â€™ ile doldu. Queensland eyaletindeki Froggy's Beach'e koÅŸan halk, nadir gÃ¶rÃ¼len bu anlarÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Â 

DENÄ°Z KÃ–PÃœÄžÃœÂ

Deniz kÃ¶pÃ¼ÄŸÃ¼, okyanusta Ã§Ã¶zÃ¼nmÃ¼ÅŸ organik maddenin ÅŸiddetli rÃ¼zgar ve dalgalarla Ã§alkalanmasÄ±ndan ortaya Ã§Ä±kan doÄŸa olayÄ±dÄ±r.

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