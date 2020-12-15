Avustralyaâ€™nÄ±n doÄŸu kÄ±yÄ±sÄ±, hafta sonundan bu yana fÄ±rtÄ±nalÄ± havanÄ±n etkisinde kalÄ±rken, doÄŸada nadir gÃ¶rÃ¼len bir olay yaÅŸandÄ±. Sahiller ve paljlar â€˜deniz kÃ¶pÃ¼ÄŸÃ¼â€™ ile doldu. Queensland eyaletindeki Froggy's Beach'e koÅŸan halk, nadir gÃ¶rÃ¼len bu anlarÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Â



DENÄ°Z KÃ–PÃœÄžÃœÂ

Deniz kÃ¶pÃ¼ÄŸÃ¼, okyanusta Ã§Ã¶zÃ¼nmÃ¼ÅŸ organik maddenin ÅŸiddetli rÃ¼zgar ve dalgalarla Ã§alkalanmasÄ±ndan ortaya Ã§Ä±kan doÄŸa olayÄ±dÄ±r.