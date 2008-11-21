Avustralya'da fırtına hayatı felç etti

Muzaffer ÖZÇELİK/MELBOURNE, (DHA) Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi AVUSTRALYA'nın Queensland eyaletinde bir hafta içinde yaşanan dördüncü şiddetli fırtına ve sel baskınları hayatı felç etti.

İlkbaharı yaşayan Avustralya sel baskınları ve şiddetli rüzgarlarla savaşıyor. Queensland’da birçok bölgede su baskınları yaşandı, elektrikler kesildi, bölgeye tren seferleri durdurulurken, bir kadının ırmakta kaybolduğu haberi geldi.



Queensland bölgesine elektrik sağlayan Energex şirketi şu ana kadar kuzey- batı bölgesindeki 6 bin abonesine elektrik dağıtamadığını açıkladı. Yine aynı bölgedeki okullar da olağanüstü durum sebebi ile tatil edildi. Bölgede yaşayan halk olanları savaş hali gibi değelendirdi.



Saatteki hızı 90 kilometreye kadar çıkan şiddetli rüzgarlar, evlerin çatılarını yıktı ve 100 ev kullanılamaz hale geldi.

Bölgeye başta Victoria olmak üzere ülkenin diğer eyaletlerinden acil yardım ekipleri sevkedildi.



