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hurriyet.com.tr / Dış Haberler
Haber Giriş: 21.03.2021 - 14:13 | Son Güncelleme:

Avustralya'da fare istilası: Milyonlarca fare kentleri esir aldı

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Avustralya'da fare istilası: Milyonlarca fare kentleri esir aldı

Son yılların en büyük fare istilası Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki birçok yerleşim yerini esir aldı.

Avustralya son yılların en büyük fare istilalarından birisi ile karşı karşıya

Milyonlarca fare ülkenin Yeni Güney Galler eyaletindeki birçok yerleşim yerini tabiri caizse esir aldı.

Uzmanlar fare istilasının son dönemde meydana gelen aşırı yağmurların bir sonucu olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Avustralyada fare istilası: Milyonlarca fare kentleri esir aldı

İstila bölgedeki çiftçilerin kış için hazırladığı saman balyalarının mahvolması tehdidini de beraberinde getirdi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, şimdiye kadar en az üç kişi fareler tarafından ısırıldı.

Fare istilası nedeniyle bölgedeki süpermarketler ise yiyecekleri kapalı haznelerde saklamak zorunda kaldı.

Avustralyada fare istilası: Milyonlarca fare kentleri esir aldı

Ülkede kayıtlara geçen en kötü fare istilası 1993 yılında yaşanmıştı.

O yıl yaşanan istila yaklaşık 100 milyon dolarlık bir hasara neden olmuştu.

 

 

 

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