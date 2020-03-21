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Dünya
Haber Giriş: 21.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Avustralya’da cruise alarmı

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Avustralya’da cruise alarmı
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Avustralya’nın Sydney kentine yanaşan Ruby Princess cruise gemisinde 4 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından alarm durumuna geçildi.

3 bin 800 kişinin bulunduğu geminin limana yanaşmasının ardından kente giriş yapan çok sayıdaki yolcuya kendilerini karantina altına almaları söylenirken, gemidekilerin çıkış yapmasına izin verilmiyor. Gemide sadece 13 kişiye test yapılmasına rağmen 4 kişinin pozitif çıkması, tahmin edilenden çok daha fazla kişinin enfekte olduğu şüphesini arttırıyor.

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