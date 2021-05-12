Avustralya'da bulundu: 20 metrelik 'kaçış' tüneli!

Avustralya’nın batısında mültecilerin gözaltında tutulduğu Yongah Hill gözaltı merkezinin altında 20 metrelik kaçış tüneli ortaya çıkartıldı. Tünelin henüz tamamlanmadığı ve aylar önce kazılmaya başlandığı tespit edildi.

Ülkenin Batı Avustralya eyaletindeki Yongah Hill gözaltı merkezinin Falcon yerleşkesinde pazartesi günü ayrıntılı bir kaçış tüneli ortaya çıkarıldı. Mülteci Eylem Koalisyonu'ndan (RAC) yapılan yazılı açıklamada tünelin, yaklaşık üç metre derinliğinde ve 20 metre uzunluğunda olduğu belirtildi.

Konaklama bloklarından birinin altında ortaya çıkartılan tünelin, dış çevre çitinin beş metre yakınına kadar uzandığı ifade edildi. Şubat ayı verilerine göre gözaltı merkezinde toplamda 320 kişinin bulunduğu belirtilirken, mültecilerin gözaltı sürelerinin 600 günü aştığı açıklandı. ‘MÜLTECİLER, BU MERKEZLERDE BELİRSİZ SÜRE BOYUNCA TUTULUYOR’

RAC Sözcüsü Ian Rintoul tarafından yapılan açıklamada ülkesine geri gönderilmeyeceği bilinen mültecilerin bilinçli şekilde bu merkezlerde belirsiz süre boyunca tutularak cezalandırıldığını öne sürüldü.

Rintoul ayrıca Avustralya hükümetinin mülteci politikasını, sistematik olarak özgürlükten ve akıl sağlığından mahrum bırakma olarak nitelendirdi. Rintoul “Gözaltı gerçek suçtur. İnsanlar, insan hakları ihlallerine direnme hakkına sahiptir” ifadelerini kaydetti.

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