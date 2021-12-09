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Avustralya'da başbakan yardımcısı Kovid-19’a yakalandı

#Kovid-19#Avustralya#Başbakan Yardımcısı
Avustralyada başbakan yardımcısı Kovid-19’a yakalandı

Koronavirüs salgınında en sert önlemleri alan ve ülkeyi neredeyse salgının başından beri kapalı tutan Avustralya'da Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce Kovid-19'a yakalandı.

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Avustralya Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce, ABD seyahati esnasında Kovid-19’a yakalandı.

Avustralya Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Washington ziyareti esnasında Kovid-19’a yakalandığını duyurdu. Kovid-19’a karşı tam aşılı olan Joyce, hafif semptomlar göstermesinin ardından test yaptırmaya karar verdiğini söyledi.

Karantinada bulunduğunu ifade eden Joyce ayrıca, birlikte seyahat ettiği kişilerin Kovid-19 testlerinin negatif olduğunu da ekledi. Karantina sürecinde tek başına bir odada kalacağı için korku duyduğuyla ilgili şakalar yapan Başbakan Yardımcısı, “10 gün boyunca bir odada tek başıma kilitli kalacağım için çok endişeliyim fakat bu sürecin bir parçası” dedi.

Joyce, ABD’ye gitmeden önce Londra’ya 10 günlük bir gezi düzenlemiş ve üst düzey devlet yetkilileri ile görüşmüştü. İki İngiliz kabine üyesi Dominic Raab ve Grant Shapps’ın, bu hafta başında Joyce ile görüşmeleri sonrasında PCR testi sonuçlarını bekledikleri ve kendilerini izole ettikleri de öğrenildi.

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#Kovid-19#Avustralya#Başbakan Yardımcısı

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