Avustralya'da akılalmaz olay: Karantinada kaldığı oteli yaktı!

Avustralya'da Queensland eyaletinin Cairns kentinde bir kişi, Kovid-19 karantinası için kaldığı otel odasını yakmakla suçlanıyor.

Otel odasını 2 çocuğuyla birlikte paylaşan 31 yaşındaki kadının, Pazar sabahı bir yatağı tutuşturduğu iddia ediliyor.

11 katlı otelde 160 kişi binadan tahliye edildi ancak kimse yaralanmadı.

Olay, Avustralya'nın yeni koronavirüs varyantı Omicron'a bağlı 2 vakanın bildirmesinin ardından gerçekleşti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen Omicron'u endişe verici varyant kategorisine aldı.

Canberra hükümeti de Güney Afrika, Namibya, Zimbabve, Botsvana, Leshoto, Eswatini, Malavi, Mozambik ve Şeyseller'den ülkeye girişleri 14 gün boyunca yasakladı. Avustralya vatandaşı olmayan ve son 14 günde bu ülkelerde bulunan kişilerin Avustralya'ya girişleri de kısıtlandı.

Avustralya, koronavirüs önlemleri kapsamında 20 ay boyunca dünyanın en sıkı sınır kurallarını uyguladı.

Police have declared a PSPA in Cairns City while they assist @QldFES in responding to an incident. The declaration applies to all areas within Abbott St, Shields St, Spence St, The Esplanade and Fogarty Park. Avoid the area and follow directions of police. pic.twitter.com/GsEp6kcJ6W