Avustralya’da 3 haftada 9 asker intihar etti, kan donduran iddia dünyayı şoke etti!

Avustralya Savunma Kuvvetlerinde (ADF) görev yapan 9 askerin son 3 hafta içinde intihar ettiği açıklandı.

The Advertiser gazetesinin haberine göre, aralarında Afganistan’da görev yapan askerlerin de bulunduğu, 20 ila 50 yaşlarında biri kadın 9 personelin, Avustralyalı askerlerin Afganistan'da 39 sivili kasten öldürdüğünü ortaya koyan rapor yayımlanmadan önce intihar ettiği ortaya çıktı.

Haberde, soruşturma stresinin 9 askerin intiharında rol oynamış olabileceği belirtildi.

İntiharları ‘‘trajik ve yıkıcı’’ olarak nitelendiren Güney Avustralya Eyalet Başbakanlığı İntiharı Önleme Konseyi üyesi eski asker Nathan Bolton, ‘‘Savunma Kuvvetlerinde ruh sağlığını ele almak için bir şeyler yapılıyor ancak yeterince hızlı davranılmıyor ve çok fazla kişi ihmal edildi.’’ ifadesini kullandı.

Avustralya ordusunda geçirdiği iki yılın ardından Braiden Russell 30 Ekim, Hava Kuvvetlerinde görev yapan Robert John Phillips 1 Kasım, Afganistan’da görev yapan Shane Holt ise 16 Kasım'da intihar etti.

Öte yandan bu yıl Avustralyalı askerler arasındaki iftihar oranının yüzde 40 arttığı ortaya çıkarken, 2019’da 40 olan intihar sayısı bu sene 56’ya ulaşmış durumda.

Avustralyalı askerlerin Afganistan'da savaş suçu işlediğine dair iddiaları soruşturan Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişi (IGADF) tarafından hazırlanan rapor, gözaltına alınan 39 Afgan sivilin kasten öldürüldüğünü "inandırıcı delillerle" ortaya koymuştu.

Raporun yayımlanmasının ardından Avustralya Genelkurmay Başkanı General Angus Campbell, Afganistan halkından özür dilerken, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile görüşen Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yaşananlardan dolayı üzüntüsünü dile getirmişti.

AVUSTRALYALI ASKERLERİN KOMUTANI: İDDİA EDİLEN YASA DIŞI EYLEMLERİN KAPSAMI KARŞISINDA ŞOK OLDUM

Avustralya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Burr, Afganistan'da görevli Avustralyalı askerlerin 39 sivili kasten öldürüldüğünün ortaya çıkması karşısında "şok olduğunu" söyledi.

Rapordaki bulguları Batı Avustralya’nın başkenti Perth'deki Özel Hava Servisi (SAS) karargahındayken öğrendiğini belirten Korgeneral Burr, Afganistan'da Avustralyalı askerlerce işlendiği iddia edilen savaş suçlarının içeriği ve kapsamı nedeniyle "şok olduğunu" söyledi.

Raporda yer alan olaylarla ilgili "bu iddialardan hiçbirini duymadığını" savunan ve "Haberim olsaydı kesinlikle bildirirdim." diyen Burr, “Gerçekten yıkıcı, bu davranışın kendi organizasyonumuzda devam etmesi ahlaki açıdan yıkıcı. İddia edilen yasa dışı eylemlerin kapsamı karşısında şok oldum.’’ ifadesini kullandı.

Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF)​​​​​​​ Genel Müfettişi Tümgeneral Paul Brereton tarafından hazırlanan raporun, bir dizi dedikodudan oluştuğu iddialarını da reddeden Burr, "Brereton'un bir dizi konuda güvenilir bilgilerden bahsediyor. Bunlar ciddi iddialar ve artık önümüzde izlenecek bir süreç var." dedi.

RAPORA GÖRE AFGAN SİVİLLER KASTEN ÖLDÜRÜLDÜ

Yaklaşık 4 yıl süren soruşturmanın ardından önceki hafta yayımlanan rapor, gözaltına alınan 39 Afgan sivilin, ülkede görev yapan Avustralya Özel Kuvvetlerine mensup askerlerce kasten öldürüldüğünü ortaya koymuştu.

Raporda ayrıca Avustralyalı askerlerin, öldürdükleri sivillerin yanına silah, bomba ve telsiz yerleştirerek cinayetleri örtbas etmeye çalıştıklarına yer verilmişti.

Avustralyalı askerlerin 2005 ila 2016 arasındaki davranışlarına ilişkin 423 tanıkla görüşülüp 20 binden fazla belge ve yaklaşık 25 bin görüntünün incelenmesiyle hazırlanan raporun yayımlanmasının ardından Avustralya Genelkurmay Başkanı General Angus Campbell, Avustralya ordusu adına Afganistan halkından özür dilemişti.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Afganistan Devlet Başkanı Ashraf Ghani ile görüşerek üzüntüsünü dile getirmişti.

ASKERLERİN YARGILANMA SÜRECİ YILLARCA SÜREBİLİR

IGADF tarafından toplanan delillerin bir kısmı sivil mahkemede kabul edilemez olduğundan, ADF personelinin yargılanmasının yıllarca sürebileceği belirtiliyor.

Rapordaki iddiaları araştırmak için Avustralya Federal Polisi bünyesinde özel bir soruşturma birimi oluşturulmuş durumda. Ayrıca mahkeme sürecini takip etmek için de Federal Savcılık tarafından Kamu Savcılıkları Direktörü bünyesinde özel bir savcı görevlendirdi.

Cinayetlere karıştıkları belirlenen 19 muvazzaf ve eski askerin, 39 Afgan sivili kasten öldürdükleri iddiasıyla cezai kovuşturmalarının ardından mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor.

Avustralya’nın, ABD ve diğer müttefikleriyle devam eden barışı koruma çabalarının bir parçası olarak Afganistan'da yaklaşık 400 askeri bulunuyor.