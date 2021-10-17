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Avustralya’da 104 milyon dolarlık eroin operasyonu

#Avustralya#Malezya#Dünya
Avustralya’da 104 milyon dolarlık eroin operasyonu

Avustralya Federal Polisi, düzenlediği operasyon kapsamında ülkede şu ana kadarki en büyük eroin sevkiyatını durdurdu. Polisin el koyduğu eroinin piyasa değerinin 104 milyon dolar olduğu açıklandı.

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Avustralya'da polis filmleri aratmayacak bir operasyona imza attı. 

Ülke tarihindeki en büyük operasyona imza atan polis 104 milyon dolar değerindeki eroini ele geçirdi.

Avustralya Federal Polisi’nden yapılan açıklamada, Malezya’dan Melbourne Limanı’na gönderilen 1290 paketteki 450 kilogram eroinin, düzenlenen operasyonla ele geçirildiği kaydedildi.

Melbourne’a konteyner içinde gelen eroinin sevkiyatından sorumlu olduğu ifade edilen Malezya vatandaşının gözaltına alındığı aktarıldı.

Söz konusu operasyonda yalanan şüphelinin, Ocak 2022’de mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.

Açıklamada, operasyon kapsamında ülkede şu ana kadarki en büyük eroin sevkiyatının durdurulduğu ifade edildi.'

Kraliyet Malezya Polisi (RMP) ve RMP Narkotik Suç Soruşturma Departmanı ile güçlü bir işbirliği içinde olunduğunun hatırlatıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Her iki ulusa da zarar vermek ve suç faaliyetlerinden milyonlarca dolar kar elde etmek isteyen 'ulusötesi' organize suç örgütlerini tespit etmek ve engellemek için birlikte çalışmaya devam ediyoruz.'

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