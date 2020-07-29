Avustralya yangınlarında acı bilanço: 3 milyar hayvan öldü

WWF’in hazırladığı rapor öncesinde, yangınlardan 1 milyar hayvanın etkilendiği sanılıyordu. Ancak bu rakamlarla yangınların doğal hayata verdiği hasarın boyutunun, tahminlerin çok üzerinde olduğu ortaya çıktı. Bu hayvanların birçoğunun yangınlar sırasında alevler ya da yüksek ısı yüzünden öldüğü, diğerlerinin ise açlık, dehidrasyon veya vahşi hayvanlara maruz kalma nedeniyle kurtulma ihtimalinin çok düşük olduğu kaydedildi.

10 BİLİM İNSANI HAZIRLADI

Rapor, Sydney Üniversitesi, New South Wales Üniversitesi, Newcastle Üniversitesi, Charles Sturt Üniversitesi ve Birdlife Australia isimli kuruluştan 10 bilim insanı tarafından hazırlandı. Yangınların Avustralya kıtası çapında verdiği hasarın boyutunu tespit etme amaçlı ilk çalışma olan raporda, 11.46 milyon hektarlık yanmış bir alan analiz edildi. Avustralya’daki Sydney Üniversitesi’nden ekoloji profesörü Chris Dickman, “Şişeden çıkan bu şeytani cini nasıl zapt edeceğimiz konusunu gerçekten düşünmeye başlamalıyız” yorumunu yaptı.