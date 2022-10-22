Avustralya ve Japonya, Çin'e karşı güçlerini birleştirdi!

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Japonya ve Avustralya arasındaki Güvenlik İşbirliği Ortak Bildirisi’nde “Ortak değerlerimize ve karşılıklı stratejik çıkarlarımıza yönelik artan riskleri karşılamak için ortaklığımızın gelişmeye devam etmesi gerektiğinin farkındayız” denildi.

Güvenlik İşbirliği kapsamında, iki ülkenin gelecek on yıllık bir dönemde “açık, istikrarlı ve güvenli bir deniz sahası” oluşturma, “siber, uzay, kritik ve gelişen teknolojiler, istihbarat ve telekomünikasyon gibi alanlarda” işbirliği yapacakları duyuruldu.



ABD İLE ÜÇLÜ İTTİFAK



Güvenlik İşbirliği Ortak Bildirisi’nde müttefik olarak ABD ile üçlü ittifaka değinilerek “ABD ile üçlü işbirliğini derinleştirmek, stratejik uyumumuzu, politika koordinasyonumuzu, birlikte çalışabilirliğimizi ve ortak yeteneğimizi geliştirmek için kritik öneme sahiptir” denildi.



DOĞU ÇİN DENİZİ VE TAYVAN BOĞAZI



Japonya ve Avustralya arasında yapılan anlaşmalar ve işbirliği çerçevesinde yapılan genel ortak bildiride; güvenlik ve savunma işbirliği, güvenli ekonomi işbirliği, güvenli enerji ve kritik mineraller ortaklığı, ticaret ve ekonomik işbirliği, küresel ve bölgesel işbirliği gibi konularda atılacak adımlar belirtildi.

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İki lider, Rusya’nın 4 Ukrayna bölgesini ilhak etme kararını kınayarak Doğu Çin Denizi’ndeki endişelerini dile getirip bölgeyi yakından takip edeceklerini belirtti. Bildiride ayrıca Tayvan Boğazı’nda barışçıl çözümlerin desteklendiğinin altı çizildi.Avustralya Başbakanı Anthony Albanese Büyük Okyanus’un ortasında, Amerika ve Avustralya kıtaları arasındaki ada devleti olan Kiribati’de Japonya’nın Tarawa Büyükelçiliği’ni açmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Japonya ayrıca Avustralya’ya yakın Yeni Kaledonya’da Noumea Konsolosluğu’nu açacağını duyurdu.