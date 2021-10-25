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Avustralya, sosyal medyada çocuk kullanıcılar için ebeveyn izni şartı getirmeyi planlıyor

#Sosyal Medya#Avustralya#Dünya
Avustralya, sosyal medyada çocuk kullanıcılar için ebeveyn izni şartı getirmeyi planlıyor

Avustralya’da hükümet, sosyal medya platformlarına 16 yaş altı kullanıcılar için ebeveyn izni almalarını şart koşan bir yasa tasarısı yayımladı.

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Hükümetten yapılan açıklamada, tasarının yasalaşması halinde, Avustralya'nın gizlilik yasalarının dijital çağa uygun olmasını sağlayacağı ve Avustralyalıları çevrim içi koruyacağı kaydedildi.

Akıl Sağlığı ve İntiharı Önleme Bakan Yardımcısı David Coleman, ebeveyn izni şartı getirecek yeni yasanın, çocukların korunması hususunda dünyaya örnek teşkil edebileceğini belirtti.

Coleman, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Avustralya’da, gençler arasında stres ve akıl sağlığı belirtilerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önce bile, sürekli bir artış vardı. Bunun nedenleri karmaşık ve çeşitli olsa da sosyal medyanın sorunun bir parçası olduğunu biliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Facebook Kamu Politikası Bölge Direktörü Mia Garlick, genç kullanıcılar için bu tarz yasaların işletilmesini desteklediklerini belirterek bugün yayımlanan yasa tasarısını incelediklerini ve Avustralya hükümeti ile konuya ilişkin daha çok çalışma yürütmek istediklerini söyledi.

Söz konusu tasarıyla sosyal medya platformlarından kullanıcılarının yaşlarını tespit etmek için gerekli tüm adımları atması ve öncelikli olarak çocukların yararını gözetmesi isteniyor.

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Yasayla kural ihlali yapan sosyal medya şirketlerine 7,5 milyon dolar para cezası da kesilebilecek.

Avustralya, Nisan 2020'de, teknoloji şirketlerinin kullandığı içerikler için haber kaynaklarına ödeme yapmasını öngören bir yasayı da yürürlüğe koymuştu.

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