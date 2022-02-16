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Avustralya, sığınmacıları ortalama 689 gün alıkoyuyor

#Avustralya#Sığınmacılar#Alıkoyma
Avustralya, sığınmacıları ortalama 689 gün alıkoyuyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Avustralya’nın sığınmacıları ve düzensiz göçmenleri ortalama 689 gün alıkoyduğunu açıkladı. Bunun bir rekor olduğunu ifade eden örgüt, bu sürenin ABD'den 12 kat daha uzun olduğunu vurguladı.

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İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch, HRW) dün yaptığı açıklamayla Avustralyalı yetkililere seslenerek göçmen alıkoyma merkezlerinde sığınmacıları, mültecileri ve düzensiz göçmenleri süresiz olarak alı koymayı sona erdirmelerini istedi. Ünlü tenis yıldızı Novak Djokovic’in de tutulduğu sığınmacı ve mülteci merkezinde hali hazırda 32 kişinin ‘süresiz’ alıkoyulduğunu belirten HRW, ülkede ortalama alıkoyma süresinin 689 gün olduğunu belirtti.

10 YILDAN FAZLA GÖZETİMDE KALAN VAR

HRW, “Şu anda, kişilerin Avustralya göçmenlik alıkoyma ortalama süresi 689 gündür; şimdiye kadar kaydedilen en yüksek süredir. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 55 günlük ve Kanada'daki 14 günlük ortalamalarla karşılaştırıldı. Avustralya makamları ayrıca 117 kişiyi beş yıl veya daha fazla süreyle alıkoydu ve 8 kişiyi 10 yıldan fazla alıkoydu” ifadelerini kullandı. Örgütün Avustralya bürosunun Direktörü Elaine Pearson “Dünya, Avustralya'nın mültecilere ve sığınmacılara yönelik acımasız yaklaşımını Novak Djokovic'in göçmenlerin alıkoyma sistemiyle karşılaşması sırasında öğrendi” dedi.

OTEL ODALARINDA DIŞARIYA SINIRLI ERİŞİMLE YAŞIYORLAR

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Avustralya İçişleri Bakanlığı, Eylül 2021 tarihinde yayınladığı raporunda 1,459 kişinin Avustralya'daki göçmenlik alıkoyma merkezlerinde olduğunu bildirdi. Bu kişiler arasında, tıbbi tedavi için Nauru veya Papua Yeni Gine'den Avustralya'ya nakledilen 70'den fazla mülteci ve sığınmacı bulunduğu ifade edildi. HRW açıklamasında “Birçoğu Avustralya'daki otel odalarında uzun süre alıkondu, hareket özgürlüğü çok kısıtlandı ve güneş ışığına, egzersiz alanına ve temiz havaya sınırlı erişim sağladı” dedi.  

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#Avustralya#Sığınmacılar#Alıkoyma

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