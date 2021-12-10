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Avustralya orman yangınları... 6 bin hektarlık alan etkilendi

#Avustralya#Yangın#Dünya
Avustralya orman yangınları... 6 bin hektarlık alan etkilendi

Avusturalya’nın turizm bölgesi Margaret River’da süren orman yangınları nedeniyle 45 kişi bölgeden tahliye edilirken, 6 bin hektardan fazla alan yangından etkilendi.

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Avustralya, çarşamba gününden bu yana batısında bulunan turistlerin rağbet gösterdiği Margaret River'da çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Kısa sürede kontrolden çıkan yangın nedeniyle yaklaşık 45 kişi bölgeden tahliye edilirken, 6 bin hektardan fazla alan yangından etkilendi.

Avustralya orman yangınları... 6 bin hektarlık alan etkilendi

Batı Avustralya İtfaiye ve Acil Servis Departmanı (DFES) Komiseri Darren Klemm, Leeuwin-Naturaliste Ulusal Parkı’ndaki yangının kontrolsüz şekilde hızla büyüdüğünü ve bu durumun endişe verici olduğunu belirterek, ”Açıkçası halkın güvenliği önceliğimiz. Yangının kontrol atına alınması için gereken her şeyi yapıyoruz” dedi.
İtfaiye ekipleri, yangın nedeniyle bölge halkına hafta sonunu evlerinde geçirmeleri uyarısında bulundu. Acil durum uyarısı yapılan Leeuwin-Naturaliste Ulusal Parkı'ndaki kampçılar ve bölge sakinleri ise tahliye edildi.

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#Avustralya#Yangın#Dünya

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