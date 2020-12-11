Avustralyaâ€™da CSL firmasÄ± ve Queensland Ãœniversitesi (UQ) tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen koronavirÃ¼s aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n deneylerinde, bazÄ± deneklerde HIV antikoru tespit edildi. Bunun Ã¼zerine Avustralya hÃ¼kÃ¼meti, daha Ã¶nce 51 milyon doz alacaÄŸÄ±nÄ± belirttiÄŸi aÅŸÄ±dan vazgeÃ§tiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Ancak yapÄ±lan testte deneklerde HIV virÃ¼sÃ¼ gÃ¶rÃ¼lmedi.



DENEKLERDE HIV YOK

Avustralyaâ€™nÄ±n koronavirÃ¼s aÅŸÄ± adayÄ±, denemelerin birinci aÅŸamasÄ±nda antikor Ã¼retiminde etkili olduÄŸu kanÄ±tlanmÄ±ÅŸtÄ±. BazÄ± deneklerin testlerinde HIV antikorlarÄ±na rastlandÄ±.

Bu deneklerde yapÄ±lan testler sonrasÄ±nda bu kiÅŸilerde HIV bulunmadÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. KoronavirÃ¼s aÅŸÄ± adayÄ±nÄ±n hatalÄ± sonuÃ§ gÃ¶stermesi sebebiyle, CSL firmasÄ± ve Queensland Ãœniversitesi aÅŸÄ±daki kusurun giderilmesinin 1 yÄ±l sÃ¼receÄŸini bu sebeple deneylerin durdurulacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.



GÃœVEN EKSÄ°KLÄ°ÄžÄ° YARATTI

Avustralya SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± sekreteri Brendan Murphy, "BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla iÅŸe yarayacaktÄ±. Ancak gÃ¼ven ile ilgili herhangi bir sorun yaÅŸamak istemediÄŸimizi biliyorduk ve bu yanlÄ±ÅŸ pozitif test bazÄ± kafa karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±na ve gÃ¼ven eksikliÄŸine neden olmuÅŸ olabilir" dedi.

AVUSTRALYA PFÄ°ZER/BÄ°ONTECH AÅžISININ ONAYI Ä°Ã‡Ä°N ACELE ETMEYECEK

Avustralya BaÅŸbakanÄ±Â Scott Morrison, Pfizer/BioNTech'in yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n onayÄ± iÃ§in acele etmeyeceklerini sÃ¶yledi.Â

Morrison, Ã¼lkesininÂ bu konudaki duruÅŸunun,Â Pfizer/BioNTech'in aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n yaygÄ±n kullanÄ±mÄ±na acil onayÂ veren Ä°ngiltere ve aÅŸÄ±yÄ± bugÃ¼n yarÄ±n onaylamasÄ± beklenen ABD'den farklÄ± olduÄŸunu belirterek AvustralyalÄ±larÄ±n Ã¶nce aÅŸÄ±ya tam anlamÄ±yla gÃ¼ven duymasÄ±nÄ± arzu ettiklerini kaydetti.Â

Avustralya'da Ocak 2021 sonuna kadar en az bir aÅŸÄ±ya onay verilmesi, ilkÂ dozlarÄ±n martta saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± ve yaÅŸlÄ±lar dahil Ã¶ncelikli gruplara yapÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor.Â

Ä°ngilitere'deÂ Pfizer/BioNTech aÅŸÄ±sÄ±nÄ±nÂ 90 yaÅŸÄ±ndaki bir kadÄ±na yapÄ±lmasÄ±ylaÂ yaygÄ±n kullanÄ±mÄ±na baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±.Â

Ãœlkede ilaÃ§ dÃ¼zenleme kurumu,Â aÅŸÄ±nÄ±n Ã¶nemli alerjik reaksiyon geÃ§miÅŸi olanlara yapÄ±lmamasÄ± tavsiyesinde bulunmuÅŸtu.

Kanada da Pfizer/BioNTechÂ aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n kullanÄ±mÄ±naÂ onay vermiÅŸti.Â