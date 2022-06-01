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Avustralya kıyılarında dünyanın en büyük bitkisi keşfedildi: 20 bin futbol sahası büyüklüğünde

#Avustralya#Bilim#Dünya
Avustralya kıyılarında dünyanın en büyük bitkisi keşfedildi: 20 bin futbol sahası büyüklüğünde

Yeryüzünün bilinen en büyük bitkisi Avustralya kıyılarında keşfedildi. Araştırmacılar, 20 bin futbol sahası büyüklüğündeki deniz çayırının yaşının yaklaşık 4500 olduğunu tahmin ediyor.

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Genetik bilimciler aslında farklı amaçlarla inceledikleri Batı Avustralya'daki bu büyük sualtı çayırının aslında tek bir bitki olduğunu belirtiyor.

Bitkinin en az 4 bin 500 yıl önce, tek bir tohumdan yayıldığına inanılıyor. University of Western Australia'dan araştırmacılar, deniz çayırının yaklaşık 200 kilometrekarelik bir alanı kapladığını söylüyor.

Ekip, Avustralya'nın en batı ucundaki Perth kentinin yaklaşık 800 km kuzeyindeki Shark Bay körfezindeki bitkiyi tesadüfen keşfetti.

Amaçları Avustralya kıyılarında yaygın olarak bulunan ve "kurdele otu" (Posidonia australis) olarak da bilinen bu çayırların genetik çeşitliliğini anlamaktı.

Araştırmacılar körfezin bir ucundan sürgünler topladılar ve her bir örnekten bir "parmak izi" oluşturmak için genetik işaretçi olarak bilinen 18 bin farklı DNA dizilimini incelediler. Çayırın kaç bitkiden oluştuğunu bulmayı hedefliyorlardı.

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Proceedings of the Royal Society B dergisinde yayımlanan araştırmanın başyazarı Jane Edgeloe, "Sadece bir cevap vardı ve bu bizi şaşırttı!" diyor ve ekliyor:

"Sadece bir bitki Shark Bay'de 180 km'den geniş bir alana yayılarak yeryüzünde bilinen en büyük bitki haline gelmişti."

Körfez boyunca çok değişken koşullarda büyümüş olması bitkinin dayanıklılığına da dikkat çekiyor.

Araştırmacılardan Dr Elizabeth Sinclair, "Gerçekten esnek görünüyor; çok çeşitli sıcaklık ve tuzluluk oranlarıyla aşırı yüksek ışık koşullarında yaşıyor. Bu durum birçok bitki için aslında olarak oldukça stresli koşullar yaratır" diyor.

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