Avustralya İtalya’yı da seyahat yasağı kapsamına aldı

Başbakan Morrison, Canberra’da düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüsten 3 kişinin hayatını kaybettiği, vaka sayısının da 116’ya yükseldiği Avustralya’da, virüsün yayılmasına karşı alınan önlemlerle ilgili açıklamada bulundu.

Çin, İran ve Güney Kore’den gelen yabancılara uyguladıkları seyahat yasağını, İtalya’daki durumun kötüleşmesi üzerine bu ülkeden gelecekleri de dahil ederek genişlettiklerini duyuran Morrison, yasağın 18.00’den itibaren başlayacağını söyledi.

Başbakan Scott Morrison, virüsle mücadele için 2,4 milyar dolarlık fon ayrıldığını bildirdi.