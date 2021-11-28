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Avustralya hükümeti internet trollerinin kimliğini deşifre edecek!

#Sosyal Medya#İnternet#Dünya
Avustralya hükümeti internet trollerinin kimliğini deşifre edecek

Son dönemin en büyük sorunlarından birisi olarak öne çıkan çevrimiçi şiddet ile mücadele kapsamında Avustralya hükümeti trollerin maskesini düşürme sözü verdi.

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Avustralya hükümeti bugün yaptığı açıklamada, internet trollerinin maskesini düşürmek için yasa çıkaracağını duyurdu.

AFP'de yer alan habere göre, hükümet Facebook ve Twitter gibi sosyal medya devlerine de yeni sorumluluklar yükleyecek.

Söz konusu yasa taslağına göre, sosyal medya platformları online trollerin kimliklerini yetkililer ile paylaşmak zorunda kalacak.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan Scott Morrison, yasanın Avustralyalıları çevrimiçi taciz ve şiddetten koruyacağını söyledi.

Morrison gazetecilere verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı;

'Çevrimiçi dünya, robotların, bağnazların, trollerin ve diğerlerinin anonim olarak dolaşıp insanlara zarar verebileceği, onları taciz edebileceği, zorbalık yapabileceği bir yer olmamalı.'

'VAHŞİ BATI' BENZETMESİ

Dijital dünyayı 'Vahşi Batı' olarak tanımlayan Morrison, 'Bu gerçek dünyada olamaz, dijital dünyada da olmamalı' dedi.

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Yasanın 2022 yılı başlarında meclise sunulacağını belirten Başsavcı Michaelia Cash, 'Mevzuat, sosyal medya platformlarının Avustralya merkezli atanmış bir kuruluşa sahip olmasını talep edecek' dedi.

Başsavcı söz konusu yasanın gerekliliğini 'karalayıcı yorumlarınızı yaymak için çevrimiçi anonimlik pelerini kullanmamalısınız' sözleri ile savundu.

Cash, ayrıca online suç işlediği saptanan kişinin yorumunu kaldırması ve zarar gören tarafın da şikâyetini geri çekmesi durumunda kimliğin anonimliğini koruyacağının altını çizdi.

Muhalefet lideri Anthony Albanese ise herkes için daha güvenli bir çevrimiçi ortamı destekleyeceğini söyledi.

 

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#Sosyal Medya#İnternet#Dünya

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