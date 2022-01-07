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Avustralya Covid-19’da rekor tazeledi

#Avustralya#Kovid-19#Dünya
Avustralya Covid-19’da rekor tazeledi

Avustralya’da son 24 saatte tespit edilen 78 bin 231 yeni Covid-19 vakasıyla art arda 5’inci günde de rekor kırıldı.

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Dünyada hızla yayılmaya devam eden Covid-19 salgınında ülkelerden de yeni rekor haberleri gelmeye devam ediyor.

Avustralya’da son 24 saatte 78 bin 231 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 762 bin 458’e ulaştı. Covid-19 nedeniyle 20 kişinin daha hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı da 2 bin 321'e ulaştı.

Avustralya’daki 8 eyaletten 6’sında da son 24 saatte rekor sayıda Covid-19 vakası tespit edildi. Yeni Güney Galler’de kaydedilen 37 bin 625 vaka sayısının ardından Avustralya Başkent Bölgesi’nde ilk kez 4 haneli rakamlara ulaşılarak bin 246 yeni Covid-19 vakası görüldü.

Dün aşısız kişiler için kısıtlama kurallarının getirildiği Kuzey Bölgesi’nde (NT) ise 412 yeni vaka tespit edildi ve art arda 3’üncü günde rekor kırıldı.

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NT Sağlık Bakanı Natasha Fyles yaptığı açıklamada, "Kuzey Bölgesi'nin her yerinde Covid-19 bulunduğunu söylemek doğru olur ve bu nedenle insanlar evlerinden çıktıklarında veya ziyaretçi kabul ettiklerinde Covid-19 riskine hazırlıklı olmalılar. Bunu bekliyorduk. Büyük miktarda test yapıyoruz ve topluluklarımızla iletişim halindeyiz. Gördüğümüz bu rakamları halen yönetebiliriz” dedi.

Avustralya’da hızla artışa geçen vaka sayılarında üst üste 5 gündür rekor kırılıyor.

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#Avustralya#Kovid-19#Dünya

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