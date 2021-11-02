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Avustralya, Çin ve Hindistan’ın ürettiği Kovid-19 aşılarını kabul etti

#Kovid Aşısı#Avustralya#Koronavirüs
Avustralya, Çin ve Hindistan’ın ürettiği Kovid-19 aşılarını kabul etti

Avustralya'nın ilaç düzenleme kurumu Terapötik Ürünler İdaresi (TGA), Hindistan’ın Bharat Biotech şirketince üretilen Covaxin ve Çin'in Sinopharm firmasının geliştirdiği BBIBP-CorV Kovid-19 aşılarını tanıdığını açıkladı.

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TGA, Avustralya’da henüz kullanımda olmayan ancak dünyanın birçok ülkesinde yaygın olarak uygulanan Covaxin ve BBIBP-CorV aşılarını yaptıran yolcuların Avustralya sınırlarının açılmasıyla ülkeye girişlerinde tam aşılı olarak kabul edileceklerini duyurdu.

Söz konusu aşıların virüse karşı koruma sağladığını ve potansiyel olarak gelen bir yolcunun Avustralya'dayken enfeksiyonu başkalarına bulaştırma veya Kovid-19 nedeniyle hasta olma olasılığını azalttığını gösteren ek bilgileri elde ettiklerini açıklayan TGA, Dünya Sağlık Örgütü tarafından verilen bilgileri de dikkate alarak aşıları tanıma kararı aldıklarını bildirdi.

AstraZeneca, Pfizer-BioNTech ve Moderna tarafından geliştirilen aşıların uygulandığı Avustralya’da 16 yaş üzeri aşıya müsait olan nüfusun yüzde 77,5’i çift doz aşı yaptırırken tek doz aşı olanların oranıysa yüzde 88,3’e ulaşmış durumda.

Delta varyantına karşı aşı çalışmalarına hız verilerek sıkı yasakların hafifletildiği ülkede, son 24 saate Victoria eyaletinde 9, Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 1756’ya çıktı.

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Son haftalarda vaka sayılarının düşüşe geçtiği Delta varyantının etkisindeki eyaletlerden Victoria’da 989, NSW’de 173, Avustralya Başkent Bölgesi’nde 8 yeni vakanın kaydedilmesiyle Avustralya’da Kovid-19’a yakalananların sayısı 173 bin 200’e yükseldi.

Halen 26 bin 425 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 215'i yoğun bakımda olmak üzere 1052 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3’ü yurt dışından ülkeye dönenler arasında olmak üzere toplam 129 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.

Yeni kaydedilen vakalarla birlikte aktif vaka sayısının 1964’e yükseldiği Yeni Zelanda’da, hastanede tedavi gören 49 kişiden 3’ü yoğun bakımda bulunuyor.

Salgının ortaya çıkmasından bu yana 6 bin 723 kişinin virüse yakalandığı ülkede 28 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti.

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#Kovid Aşısı#Avustralya#Koronavirüs

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