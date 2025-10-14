×
Dünya Haberleri

Avustralya Başbakanı'nın bilgileri çalındı, Trump Jr'ın numarası internete düştü

Güncelleme Tarihi:

Avustralya Başbakanının bilgileri çalındı, Trump Jrın numarası internete düştü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2025 10:14

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'ın kişisel telefon numarasını yapay zeka ile kişisel verileri toplayıp paylaşan internet sitesi üzerinden yayınladı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'ın özel telefon numaralarının, ABD merkezli bir internet sitesinde yayımlandığı bildirildi.

YAPAY ZEKA İLE İLETİŞİM BİLGİLERİNİ PAYLAŞIYOR

Etik gerekçelerle sitenin adını açıklamayan BBC'nin haberine göre, söz konusu site, internetten topladığı verileri yapay zeka aracılığıyla derleyerek milyonlarca kişinin iletişim bilgilerini paylaşıyor.

Avustralya Başbakanının bilgileri çalındı, Trump Jrın numarası internete düştü

İNCELEME BAŞLATILDI

Albanese'nin ofisi, konudan haberdar olduklarını ve yerel makamların olayı incelediğini açıkladı.

Avustralya'da ana muhalefetteki Liberal Partinin lideri Sussan Ley'in sözcüsü, Ley'in özel numarasının da sitede yayımlandığını belirterek "Bu durum, açıkça endişe verici. Bilgilerin kaldırılması için talepte bulunduk." ifadelerini kullandı.

ABD merkezli sitenin, yüz milyonlarca profesyonele ait iletişim bilgilerini içerdiği ve genellikle işe alım uzmanları ile satış temsilcileri tarafından kullanıldığı öne sürüldü.

NUMARANIN TRUMP JR'A AİT OLDUĞU DOĞRULANDI

BBC, Albanese'nin halen kullandığı özel bir numaranın ve Donald Trump Jr'a ait kişisel bir hatta ait numaranın sitede bulunduğunu doğruladı.

Platformun internet sitesinde, kullanıcıların sınırlı sayıda iletişim bilgisine ücretsiz erişebildiği, daha fazla veri için ise ücretli üyelik seçeneği sunulduğu bilgisi paylaşılıyor.

Ayrıca sitede, kişisel verilerinin kaldırılmasını isteyenlerin doldurabileceği bir talep formu da yer alıyor.

